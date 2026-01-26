Schwerer Schicksalsschlag für Sänger Ikke Hüftgold: "Wirst mir hart fehlen!"

Limburg an der Lahn - Schwerer Schicksalsschlag für Ikke Hüftgold! Der 49 Jahre alte Sänger, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, trauert um seinen verstorbenen Vater (†78). Auf Instagram findet er rührende Worte.

Ikke Hüftgold (49) begeistert weltweit viele Fans, privat musste er nun einen schweren Schicksalsschlag verkraften. © Henning Kaiser/dpa

"Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll", leitet der Künstler sein Posting, auf dem er mit seinem Vater zu sehen ist, ein. Es sei "wahrscheinlich auch gar nicht in Worte zu fassen, welch wichtige Rolle Du in meinem Leben gespielt hast", fährt Distel fort.

Beide pflegten stets ein extrem inniges Verhältnis.

Sein Vater Josef sei der positivste Mensch gewesen, dem er in seinem Leben jemals begegnet sei. "Du kanntest keinen Neid, keinen Hass, warst ehrlich, sozial, bescheiden, hilfsbereit, und Dein Humor war unerschütterlich", schreibt der Malle-Schlagerstar.

Josef sei zu Lebzeiten sein "größter Kritiker und Förderer" gewesen, erinnert sich Distel. "Du wirst mir hart fehlen!" Er empfinde Dankbarkeit sowie auch Stolz für alles, was beide für immer verbinde.