"Zum achten Mal Vater"? Johannes Oerding lüftet Geheimnis

Dass er zum achten Mal Vater eines neuen Albums wird, nutzte Johannes Oerding für einen Gag. Auf Instagram machte er damit ordentlich Werbung.

Von Jana Steger

Hamburg - Ungewöhnliches Bild: Johannes Oerding (44) schiebt einen Kinderwagen durch den Park. An einer Bank hält er an und legt dort ein Päuschen ein. Aus dem Wagen tönen die Schreie eines Babys. Ist der Musiker tatsächlich Vater geworden?

Johannes Oerding (44) erlaubte sich einen Scherz und machte damit Werbung für sein neues Album. © Bildmontage: Screenshot Instagram/johannesoerding, Marcus Brandt/dpa Den Spaziergang mit dem Kinderwagen hält der Sänger in einem Video auf Instagram fest. Dazu deutet er an, dass sich Zuschauer auf mehr Details in einer Sendung eines Boulevardmagazins auf RTL freuen dürfen. Doch wer den Clip bis zum Ende ansieht, erkennt: In dem Kinderwagen liegt kein echtes Baby. Als sich Oerding über den Wagen bückt, um das vermeintlich weinende Kind herauszuholen und zu beruhigen, gibt es die Auflösung. Statt einem Neugeborenen holt der Musiker doch tatsächlich sein neues Album aus dem Wagen hervor! Freudestrahlend blickt der 4-Jährige mit seiner neuen Platte in der Hand am Ende des Videos in die Kamera. Ein kurioser Promo-Gag, der zu funktionieren scheint. Sein neues Album "HOTEL" erscheint am 27. März 2026. Promis & Stars Lack, Leder, Bondage: Model Irina Shayk schockt Fans mit bizarrer Fotostrecke Doch Fans des Musikers wissen: Die kuriose Idee mit der vermeintlichen Vaterschaft kommt nicht von irgendwoher. Am 26. November 2025 war Oerding für die Aufzeichnung der "Giovanni Zarrella Show" in Offenburg zu Gast (Ausstrahlung am 14. März im ZDF).

Johannes Oerding: "Ich werde mit dem Album zum achten Mal Vater"