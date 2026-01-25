Kampf gegen Krebs verloren: Badesalz-Comedian gestorben

Frankfurt am Main - Der Badesalz-Comedian Gerd Knebel (†72) ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 72 Jahren, wie sein Freund und Comedy-Partner Henni Nachtsheim der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Comedian Gerd Knebel wurde 72 Jahre alt. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Knebel sei "nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen", hieß in einer Mitteilung, die Knebels Familie und Nachtsheim gemeinsam veröffentlichten.

Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch bekanntgeworden.

Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz. Knebel war Vater zweier Kinder, er lebte in Südhessen.