Hochzeitstermin steht: Scooter-Frontmann und seine junge Freundin heiraten auf Sylt

Hamburg - Schon in knapp einer Woche wollen sie sich das Jawort geben: Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (60) und seine junge Freundin Sara (22) .

Mit seinem Oldtimer tourten die beiden durch Schottland, wo Freundin Sara (22) von ihrem H.P. Baxxter (60) auch den Heiratsantrag erhielt. © Screenshot Instagram/Hpbaxxterofficial

Schon am 8. Juni soll es laut RTL-Informationen so weit sein - das Paar, das ganze 37 Jahre trennt, will sich ganz romantisch auf Sylt das Jawort geben.

Die deutsche Nordseeinsel ist etwas ganz Besonderes für den 60-Jährigen. Das Restaurant "Sansibar" gilt als zweites Zuhause des Musikers. Dass die Hochzeitsfeier dort steigen wird, war bereits im Januar klar.

Auch das Hochzeitskleid seiner Sara wurde bereits Anfang des Jahres ausgesucht. Somit scheint der sommerlichen Hochzeit am kommenden Wochenende also nichts mehr im Wege zu stehen.

Denn auch das Outfit des Frontsängers sollte längst stehen. In der NDR-Talkshow im März verriet er, dass er zur kirchlichen Trauung einen grauen Cut tragen wird und abends in einen schicken schwarzen Smoking wechseln will.