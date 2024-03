So will Scooter-Frontmann H.P. Baxxter seine Verlobte Sara (22) heiraten

H.P. Baxxter sprach in der NDR Talk Show über seine Hochzeit. © NDR/Uwe Ernst

"Das war im September in Schottland", erinnerte er sich während des Gesprächs.

"Ich habe mit Sara mit einem Oldtimer eine Reise gemacht. Quer durchs Land, also durch die Highlands. Ich hatte vorher schon einen Ring gekauft und den hatte ich immer in meinen Jeans, weil ich dachte, wenn ich einen Heiratsantrag mache, dann nur, wenn sich ein passender Moment ergibt."

Eine Inszenierung wollte er nicht. "Das hatte ich früher schon mal, das hat nicht so funktioniert."

Als sie fast schon wieder auf dem Rückweg waren, war das Paar ganz allein an einem See. "So ein typischer schottischer See, ganz romantisch. Und da habe ich dann den Antrag gemacht." Mit Erfolg! Die Studentin hat "Ja" gesagt.



Was der 60-Jährige auf seiner Hochzeit tragen will, weiß er auch schon ziemlich genau. "Tagsüber in der Kirche würde ich gerne einen grauen Cut anziehen, den habe ich auch schon besorgt. Am Abend dann einen schwarzen Smoking", so der Scooter-Frontmann.

Die NDR Talk Show ist zum Nachschauen in der ARD-Mediathek verfügbar.