Ex-Assistentin packt aus: Wollte Sean "Diddy" Combs Rap-Kollegen killen?

New York (USA) - Der Prozess rund um den US-Rapper Sean "Diddy" Combs (55, "I'll Be Missing You") dauert an. Jetzt hat seine Ex-Assistentin Capricorn Clark am Dienstag (Ortszeit) vor Gericht ausgesagt, Combs habe gedroht, den Musiker Scott Mescudi alias "Kid Cudi" (41, "Day 'n' Night") zu töten!