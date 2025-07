Nach mildem Urteil: P. Diddy mit tosendem Applaus von Mithäftlingen gefeiert

Nachdem P. Diddy in nur zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, begrüßte man ihn im Gefängnis mit Standing Ovations.

Von Emelie Herrmann

New York - In der vergangenen Woche ist Sean Combs alias P. Diddy (55) einer lebenslangen Gefängnisstrafe entkommen. Der Rapper wurde nach einem monatelangen Prozess in nur zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ein mildes Urteil, das auch seine Mithäftlinge wieder Hoffnung schöpfen lässt.

Bis zur Strafmaßverkündung bleibt Sean Combs (55) weiterhin in Haft. © Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa Der in Ungnade gefallene Musik-Mogul war am 2. Juli in den schwerwiegendsten Anklagepunkten, darunter Menschenhandel und organisierte Kriminalität, freigesprochen worden. Bei seiner Rückkehr im Gefängnis soll der 55-Jährige unter großem Jubel und stehenden Ovationen von seinen Mithäftlingen begrüßt worden sein. Das teilte sein Anwalt Marc Agnifilo gegenüber People mit. Laut seines Anwalts habe man P. Diddys Freispruch im Gefängnis als ein "Zeichen der Hoffnung" gewertet. Einige von ihnen seien der Meinung, dass es nie jemanden geben würde, der "die Regierung besiegen" würde. Dass der Musiker nun mit einem milden Urteil davongekommen ist, lässt sie auf Ähnliches hoffen. Katja Krasavice Nackt zwischen "Merz" und "Scholz": Katja Krasavice tut es schon wieder Till Lindemann Erneut Vorwürfe gegen Till Lindemann: Rekrutiert SIE wieder Fans für Aftershow-Partys? Agnifilo berichtete weiter, wie es derzeit um den einstigen Rapstar steht. Obwohl er beim Prozess mit einem blauen Auge davongekommen war, muss Combs bis zur Verkündung des Strafmaßes Anfang Oktober in Haft bleiben. Jedoch scheint der "I'll Be Missing You"-Interpret seine Zeit im Knast genutzt zu haben, um über sein vergangenes Verhalten und seine Taten nachzudenken.

Anwalt Marc Agnifilo stehe mehrmals am Tag mit seinem prominenten Klienten in Kontakt. © Yuki Iwamura/AP/dpa

P. Diddy gesteht sich Fehler ein