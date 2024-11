Nach heftigen Vergewaltigungs-Vorwürfen: So verbringt P. Diddy seinen Geburtstag hinter Gittern

New York (USA) - Am gestrigen Montag feierte Sean "Diddy" Combs seinen 55. Geburtstag. Dieses Jahr jedoch ganz anders, als es der Skandal-Rapper bisher gewohnt war.

P. Diddy feierte am gestrigen Montag seinen 55. Geburtstag. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Statt seiner üblichen extravaganten Partys mit den größten Stars und Sternchen aus Hollywood fiel der Ehrentag des Musikers am Montag nämlich deutlich weniger glamourös aus.

So verbrachte Combs diesen nämlich im "Metropolitan Detention Center" in New York City – einer Haftanstalt, die von einem Anwalt kürzlich als "die Hölle auf Erden" beschrieben wurde.

Dem US-Portal New York Post zufolge konnte der Rapper den Tag dennoch den Umständen entsprechend für sich selbst zelebrieren. Demnach gab es für Combs eine besondere Essensauswahl zu seinem Geburtstag.

Zum Frühstück habe er aus verschiedenen Müslis mit Früchten und Kuchen wählen können, das Mittagessen bestand aus Nudeln mit Tomatensoße, Fleischbällchen und einem Salat. Kurz vor dem Zubettgehen gab es dann auch noch ein ausgiebiges Abendessen: gebratener Reis mit schwarzen Bohnen, Karotten und Tofu oder Hühnchen.

Klingt gar nicht mal so schlecht, ist sicher dennoch ein großer Unterschied zu den ausgefallenen, teuren Speisen, die sich der Skandal-Rapper sonst hat schmecken lassen.

Zudem konnte Combs mit seiner Familie telefonieren. So teilten seine Kinder einen gemeinsamen Instagram-Beitrag, in dem sie ihrem Dad am Telefon vorsangen und gratulierten. Darunter schrieben sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Pops. Wir lieben dich!"