Von wegen Familie: Ist das der wahre Grund, warum Yeliz Koc für Jimi Blue gezahlt hat?

Alles in Kürze

Noch ist die Aussicht auf die Teilnahme an der Show jedoch nicht ausgeschlossen, denn die Dreharbeiten dauern nach Informationen des Boulevardblatts mindestens drei Wochen. Nachrücker könnten sogar noch bis Ende der zweiten Woche einsteigen.

Als Gage habe eine Summe von 80.000 Euro gewunken - da wäre eine Investition von 14.000 Euro als Begleichung für Jimis Schulden also durchaus rentabel gewesen.

Demnach hatten die beiden eine Teilnahme an der ProSieben-Show "Forsthaus Rampensau" geplant. Die Dreharbeiten für das Trash-Format sollen in dieser Woche begonnen haben.

Bild will jetzt nämlich den wahren Grund für die offenbar selbstlose Hilfe erfahren haben.

Yeliz Koc (31) hat in ihrem Instagram-Beitrag familiäre Gründe für die Zahlung angeführt. © Screenshot/Instagram/yelizkoc (Bildmontage)

Jimi Blue sitzt derweil weiter in der Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis in Hamburg hinter Gittern, wo er damit rechnen muss, wegen Betrugs an die österreichische Justiz ausgeliefert zu werden.

Der 33-Jährige bedankte sich am Dienstag mit einem ausführlichen Beitrag in seiner Story bei Instagram für die Hilfe, nannte Koc "eine absolute Löwin".

Der Promi-Sohn betonte, dass sie sie einzige Person gewesen sei, die ihm keine Vorwürfe gemacht und stattdessen einfach geholfen habe, obwohl sie "tausend Gründe" gehabt hätte, die dagegen sprachen. Schließlich ließ Jimi sie noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow (3) sitzen.

Aber genau damit begründete die 31-Jährige ihre Handlung: "Unsere Tochter trägt dein Blut in sich. Also sind wie eine Familie und für meine Familie bin ich immer da!", antwortete Yeliz in ihrer Instagram-Story auf seinen Beitrag.

Später reagierte sie auch noch mit einer emotionalen Fotobotschaft auf seinen Gefängnis-Post.