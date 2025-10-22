Wegen Prostitution und Menschenhandel verurteilt: Anwalt von "P. Diddy" legt Berufung ein

New York - Nachdem der Musikproduzent Sean Combs (55), bekannt unter seinem Künstlernamen "P. Diddy", am 3. Oktober in New York zu 50 Monaten Haft und 500.000 Dollar (ca. 430.000 Euro) Strafe verurteilt wurde, hat sein Anwalt am Montag nun Berufung gegen das Urteil eingelegt, berichtet " BBC ". Seit September letzten Jahres muss sich der US-amerikanische Musiker wegen zahlreicher Sexualverbrechen verantworten. Die Jury befand Combs für die Förderung von Prostitution und Menschenhandel schuldig.

Der amerikanische Musikproduzent "Puff Daddy" (55) wurde durch Songs wie "I Need a Girl" berühmt. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mit diesem Urteil möchten sich jedoch weder Combs noch seine Anwaltschaft abfinden.

In einem Hotelzimmer in Manhatten wurde der mächtige Musik-Mogul von der Polizei am 16. September 2024 festgenommen.Bereits einen Tag nach seiner Verhaftung beteuerte "Diddy" auf der Anklagebank, weder etwas mit organisierter Kriminalität noch mit Sexhandel zu tun gehabt zu haben.

Laut "BBC" forderte sein Anwalt Marc Agnifilo, dass Combs gegen die Bezahlung seiner Kaution auf freien Fuß kommen solle. Doch die Staatsanwaltschaft New Yorks verwies beim Angeklagten auf Fluchtgefahr sowie mögliche Zeugenbeeinflussung.

Nun sitzt der 55-Jährige seine Strafe seit mehr als einem Jahr im Stadtteil Brooklyn ab und wartet auf seine Freilassung.

"Ich habe mich im Exzess verloren, ich habe mich in meinem Ego verloren", betonte er mehrfach im Gericht. Der Rapper bat den zuständigen Richter Arun Subramanian (46) um "Gnade", die er jedoch nicht bekam.

Um ein Zeichen gegen den Missbrauch zu setzten, müsse er "wirklich zur Rechenschaft gezogen werden", erklärte Subramanian im Gerichtssaal.