Anna-Maria Ferchichi über Trennung von Bushido: "Habe immer alles runtergeschluckt"

Die Nachricht von der Trennung bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido hat eingeschlagen, wie eine Bombe - jetzt werden weitere Details bekannt.

Von Thorben Gotthardt

Berlin/Dubai - Diese Nachricht hat in der vergangenen Woche wie eine Bombe eingeschlagen: Das Vorzeige-Promi-Paar Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) hat sich nach 13 Jahren Ehe getrennt. Nach und nach werden weitere Details zu dem (vorläufigen) Liebes-Aus bekannt.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) verbringen trotz ihrer Trennung viel Zeit miteinander. © Jörg Carstensen/dpa Die 44-Jährige war offenbar schon seit geraumer Zeit nicht mehr so richtig glücklich mit ihrer Beziehung zu dem Rapper. "Ich habe das immer alles runtergeschluckt", verrät sie in einem RTL-Interview. So schlichen sich mit der Zeit ungesunde Automatismen ein. Sie habe dann irgendwann einfach nur noch funktioniert - für ihre Kinder, die Familie und die Arbeit, lässt die Achtfachmama durchblicken. Bei der Abnahme der 4. Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie", die ab dem 6. Dezember bei RTL+ zu sehen sein wird, habe sie schließlich realisiert: "Das funktioniert alles so nicht mehr". Promis & Stars Ehrliche Ehe-Beichte: Darum ist Panagiota Petridou noch nicht verheiratet Das Bild, das die vermeintliche Vorzeige-Familie dort nach außen transportiere, entspreche schlichtweg nicht mehr der Realität. Auf Initiative von Anna-Maria folgte die zumindest räumliche Trennung der beiden: Während sie mit den Kindern im Haus blieb, suchte sich Anis eine Wohnung.

Anna-Maria Ferchichi ist sich sicher, dass Bushido und sie füreinander gemacht sind