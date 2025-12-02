"Schändlicher Rufmord": Sean Combs erhebt schwere Vorwürfe gegen Netflix-Doku

New York - Der verurteilte Hip-Hop-Star Sean "Diddy" Combs erhebt laut Medienberichten schwere Vorwürfe gegen die Netflix-Dokumentation über ihn von Rapper 50 Cent.

Sean Combs erhebt schwere Vorwürfe gegen die Netflix-Dokumentation über ihn. © Bildmontage: Soeren Stache/dpa/ Mark Von Holden/Invision via AP/dpa

"Die sogenannte 'Dokumentation' von Netflix ist ein schändlicher Rufmord", hieß es in einem Statement, das der 56-Jährige über eine Sprecherin verbreiten ließ und über das mehrere US-Medien berichten.

Demnach habe der Streaminganbieter gestohlenes Material verwendet, dessen Veröffentlichung niemals genehmigt worden sei.

Netflix sei bemüht, jede Minute aus seinem Leben zu skandalisieren, ohne Rücksicht auf die Wahrheit, hieß es dort weiter. Auch habe der Rapstar im Wissen von Netflix selbst Filmmaterial gesammelt, um seine Geschichte selbst zu erzählen.

Netflix reagierte laut den Berichten mit einem Statement der Regisseurin Alexandria Stapleton: "Das Material ist an uns herangetragen worden, wir haben es legal erworben und besitzen die erforderlichen Rechte." Auch sei Combs mehrfach um ein Interview oder eine Stellungnahme gebeten worden – ohne Reaktion.