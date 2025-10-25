Sebastian Fitzek packt aus: So wurde ein echter Albtraum zu seinem neuen Thriller

Berlin - Ein hilfsbereiter Nachbar, der putzt, einkauft und sich rührend kümmert – doch bald zeigt sich: Er beobachtet dich heimlich. In Sebastian Fitzeks (54) neuem Thriller "Der Nachbar" beruht dieser Horror auf einer wahren Begebenheit.

Sebastian Fitzek (54) habe in seinem Umfeld schon öfter Erfahrung mit Stalking gemacht. © Hannes P. Albert/dpa

"Ein Freund von mir leitet eine Sicherheitsfirma und wurde von einer Frau kontaktiert. Sie erzählte ihm, dass sie ihren Einkaufszettel zu Hause vergessen hatte, später heimkam und der Zettel verschwunden war", offenbarte der Bestseller-Autor im Gespräch mit BILD.

Dafür hätten alle Produkte ordentlich im Kühlschrank gestanden. Doch keiner hatte einen Schlüssel für ihre Wohnung und niemand, den sie kannte, wäre dafür infrage gekommen.

"Ich fand die Idee so beunruhigend, weil man sich dagegen kaum wehren kann – schließlich tut der Stalker ja nichts Böses. Genau das macht es so unheimlich", so Fitzek.

Er selbst sei bisher kein Opfer von Stalking gewesen, habe jedoch in seinem Umfeld Erfahrungen damit gemacht. "Etwa als ich mein Volontariat beim Radio gemacht habe. Da gab es eine Hörerin, die überzeugt davon war, dass der Moderator nur zu ihr spricht", berichtete der 54-Jährige.

Die Frau habe jeden Tag angerufen, sei irgendwann zum Sender gekommen und wurde richtig aggressiv. "Da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie bedrohlich Stalking sein kann", erklärte der Schriftsteller.

