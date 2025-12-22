Sein Ruhm blieb aus: Ehemaliger Nickelodeon-Star lebt heute auf der Straße

Los Angeles (USA) - Zwischen Glanz, Luxus und jeder Menge Applaus - für viele Kinderstars scheint dieser Weg eine sichere Zukunft zu bieten. Ein aufgetauchtes Video auf dem TikTok -Kanal " ricecrackerspov " offenbart nun die traurige Wahrheit über die Filmindustrie in Hollywood. Wie brüchig der Traum von dem großen berühmten Schauspieler sein kann, zeigt der im Post zu sehende ehemalige Nickelodeon-Schauspieler Tylor Chase (36).

Tylor Chase (36) begann seine Karriere 2004 und hielt sich mit diversen kleinen Rollen über Wasser. © Fotomontage/TikTok/ricecrackerspov

Bekannt wurde der Wohnungslose in den 2000er-Jahren durch die erfolgreiche Nickelodeon-Serie "Neds ultimativer Schulwahnsinn", in der er die Rolle des "Martin Qwerly" spielte. Millionen Zuschauer verfolgten damals seine Auftritte - heute kämpft der frühere Teenie-Star ums Überleben.

Nachdem eine Frau den Serien-Liebling vor einem Store erkannt hatte, schnappte sie ihr Handy, begrüßte Chase und filmte das Gespräch mit. In dem verbreiteten Clip sprach der obdachlose Schauspieler offen über seine derzeitige Situation - wohnungslos und allein.

"Ich bin schon länger ohne festen Wohnsitz - mir fehlt das Geld", erklärte der ehemalige Kinderstar sichtlich bedrückt. Zudem fehle ihm jegliche Perspektive, in einer der teuersten Städte der USA zurechtzukommen.

Nach dem Ende seiner Nickelodeon-Zeit war Chase noch in kleineren Produktionen zu sehen wie in der Serie "Life in Pieces". Den großen Durchbruch im Erwachsenenalter schaffte der 36-Jährige jedoch nie. Mit ausbleibenden Rollen, steigenden Lebenshaltungskosten und fehlender Absicherung geriet er zunehmend in eine Abwärtsspirale. Schließlich wurde er obdachlos.