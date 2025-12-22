Ski Aggu kündigt längere Pause an: "Mach Work and Travel in Australien"
Berlin - Kurz vor Weihnachten hat Ski Aggu (28) überraschend eine Karrierepause verkündet: Der Berliner Rapper will die Skibrille auf unbestimmte Zeit an den Nagel hängen - dafür zieht es ihn ans andere Ende der Welt.
"Vor fünf Jahren droppte ich meinen ersten Song. Danach droppte ich aus der TU Berlin, weil ich einen Traum hatte", begann Ski Aggu sein am Montag veröffentlichtes Statement auf Instagram.
Schon früh hätten viele nicht an ihn geglaubt, fuhr er fort, doch er habe sich nicht beirren lassen: "Ich habe meine Sache durchgezogen und mithilfe meiner Community das Game rasiert."
Stolz blickt der "Friesenjung"-Interpret auf seinen bisherigen Weg zurück. "Rap auf Technobeats ist jetzt offiziell Mainstream", schrieb Aggu und erinnerte an seine größten Erfolge, darunter seinen Auftritt in der Wuhlheide im Sommer und seine diesjährige USA-Tour.
Seinen ersten Song "Weißwein & Pappbecher" veröffentlichte Ski Aggu im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie. Seinen ersten größeren Hit landete der 28-Jährige 2022 mit dem Track "Party Sahne". Ein weiteres Jahr später stieg das zweite Solo-Album des Künstlers auf Platz 1 der Charts ein.
Nun sei aber "die Zeit gekommen, auf meinen Körper zu hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit wegzulegen".
Ski Aggu verabschiedet sich von Fans
Statt im Studio will der Berliner jetzt Sonne, Salzwasser und Abenteuer tanken: "Ich mach nun Work and Travel in Australien, um mich selber zu finden und endlich ein bisschen Englisch zu lernen", so der Musiker.
Wie ernst gemeint diese Aussage ist, sei freilich dahingestellt. Doch zu seinem Post teilte Ski Aggu auch ein Foto, das ihn mit ausgestrecktem Anhalter-Daumen in Australien zeigt - stilecht mit Känguru im Hintergrund.
In einem Clip dazu legt er sogar seine obligatorische Brille ab und läuft in Badehose und mit Shirt bekleidet direkt ins Meer.
Mit einem lässigen "Thanks for the cheese, catch ya's later" verabschiedete sich Ski Aggu von seinen Fans. Wie lange seine Auszeit dauern wird, verriet der Interpret zunächst nicht.
