Sein Weihnachtssong machte ihn weltberühmt: Sänger Chris Rea ist tot

Mit seinem Weihnachtssong "Driving Home for Christmas" wurde der Brite weltberühmt. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.

"Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt", teilte die Familie am Nachmittag mit.

Ein Sprecher der Familie erklärte zudem gegenüber BBC, dass Rea am Montagmorgen nach kurzer Krankheit in einer Klinik starb.

Der Künstler wurde am 4. März 1951 in Middlesbrough geboren, er stammt aus einer italienisch-irischen Arbeiterfamilie. Erst mit knapp 20 Jahren begann er Gitarre zu spielen, obwohl er lange von einer Karriere als Filmmusiker geträumt hatte. Seinen Durchbruch feierte Rea 1978 in den USA mit der Single "Fool If You Think It’s Over".

In den 80er Jahren machte er sich mit Titeln wie "Josephine" einen Namen in Deutschland und Europa. In seiner Heimat Großbritannien erklomm er jedoch erst 1989 die Charts mit "The Road to Hell", dann mit "Auberge". Nahezu 30 Millionen Platten verkaufte der introvertierte Blues- und Rockstar insgesamt.