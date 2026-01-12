Seit drei Jahren nicht gesehen: Kunis & Kutcher zurück auf dem roten Teppich

In Los Angeles fanden letzte Nacht die Golden Globes statt. Stars gaben sich die Klinke in die Hand.

Von Nadine Steinmann, Saskia Hotek

Los Angeles - Die beiden hat man auch schon lange nicht mehr zusammen gesehen: Mila Kunis (42) und Ashton Kutcher (47) zeigten sich das erste Mal seit drei Jahren wieder gemeinsam auf einem roten Teppich bei den Golden Globes.

Mila Kunis (42) und Ashton Kutcher (47) waren schon Jahre nicht mehr gemeinsam bei den Golden Globes.
Mila Kunis (42) und Ashton Kutcher (47) waren schon Jahre nicht mehr gemeinsam bei den Golden Globes.  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Während Kunis in einer Kreation des Labels Carolina Herrera puren Hollywood-Glamour ausstrahlte, wirkte ihr Ehemann ganz in Schwarz deutlich zurückhaltender.

Wahrscheinlich wollte Kutcher, dass der Fokus auf seiner wunderschönen Frau liegt.

Wenn es einen Golden Globe für das heißeste Outfit gegeben hätte, wäre dieser bei der 83. Verleihung der Oscar-Vorboten definitiv an eine Jennifer gegangen.

Denn sowohl Jennifer Lawrence (35) als auch Jennifer Lopez (56) begeisterten mit wahrlich Aufsehen erregenden Outfits!

Jennifer Lawrence (35) kombinierte zu ihrem Kleid einen riesigen Schal mit denselben Stickereien.
Jennifer Lawrence (35) kombinierte zu ihrem Kleid einen riesigen Schal mit denselben Stickereien.  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Schöne Kleider verzaubern das Publikum

Jennifer Lopez (56) hatte ihre lange Mähne hochgesteckt und dezenten Schmuck gewählt. So stand ihr Kleid im Fokus.
Jennifer Lopez (56) hatte ihre lange Mähne hochgesteckt und dezenten Schmuck gewählt. So stand ihr Kleid im Fokus.  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

So schwebte die Sängerin in einem bodenlangen, durchsichtigen Kleid im Meerjungfrauen-Stil, das in mehreren Schichten Tüll endete, über den roten Teppich. Die Robe stammte aus einer älteren Haute-Couture-Kollektion des 2013 verstorbenen Designers Jean Louis Scherrer. Verspielte Spitzenapplikationen bedeckten das Nötigste.

Ebenfalls viel Haut zeigte Jennifer Lawrence, die als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Thriller "Die My Love" nominiert war. Und obwohl sie leer ausging, war die mehrfache Oscarpreisträgerin aufgrund ihres hauchdünnen Kleids von Givenchy in aller Munde.

Wie bei ihrer Namensvetterin verdeckten Blumenranken in Rosa, Grün und Weiß die intimsten Bereiche der Schauspielerin.

Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

