Seit drei Jahren nicht gesehen: Kunis & Kutcher zurück auf dem roten Teppich

Los Angeles - Die beiden hat man auch schon lange nicht mehr zusammen gesehen: Mila Kunis (42) und Ashton Kutcher (47) zeigten sich das erste Mal seit drei Jahren wieder gemeinsam auf einem roten Teppich bei den Golden Globes.

Mila Kunis (42) und Ashton Kutcher (47) waren schon Jahre nicht mehr gemeinsam bei den Golden Globes. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Während Kunis in einer Kreation des Labels Carolina Herrera puren Hollywood-Glamour ausstrahlte, wirkte ihr Ehemann ganz in Schwarz deutlich zurückhaltender.

Wahrscheinlich wollte Kutcher, dass der Fokus auf seiner wunderschönen Frau liegt.

Wenn es einen Golden Globe für das heißeste Outfit gegeben hätte, wäre dieser bei der 83. Verleihung der Oscar-Vorboten definitiv an eine Jennifer gegangen.

Denn sowohl Jennifer Lawrence (35) als auch Jennifer Lopez (56) begeisterten mit wahrlich Aufsehen erregenden Outfits!