Seit drei Jahren nicht gesehen: Kunis & Kutcher zurück auf dem roten Teppich
Los Angeles - Die beiden hat man auch schon lange nicht mehr zusammen gesehen: Mila Kunis (42) und Ashton Kutcher (47) zeigten sich das erste Mal seit drei Jahren wieder gemeinsam auf einem roten Teppich bei den Golden Globes.
Während Kunis in einer Kreation des Labels Carolina Herrera puren Hollywood-Glamour ausstrahlte, wirkte ihr Ehemann ganz in Schwarz deutlich zurückhaltender.
Wahrscheinlich wollte Kutcher, dass der Fokus auf seiner wunderschönen Frau liegt.
Wenn es einen Golden Globe für das heißeste Outfit gegeben hätte, wäre dieser bei der 83. Verleihung der Oscar-Vorboten definitiv an eine Jennifer gegangen.
Denn sowohl Jennifer Lawrence (35) als auch Jennifer Lopez (56) begeisterten mit wahrlich Aufsehen erregenden Outfits!
Schöne Kleider verzaubern das Publikum
So schwebte die Sängerin in einem bodenlangen, durchsichtigen Kleid im Meerjungfrauen-Stil, das in mehreren Schichten Tüll endete, über den roten Teppich. Die Robe stammte aus einer älteren Haute-Couture-Kollektion des 2013 verstorbenen Designers Jean Louis Scherrer. Verspielte Spitzenapplikationen bedeckten das Nötigste.
Ebenfalls viel Haut zeigte Jennifer Lawrence, die als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Thriller "Die My Love" nominiert war. Und obwohl sie leer ausging, war die mehrfache Oscarpreisträgerin aufgrund ihres hauchdünnen Kleids von Givenchy in aller Munde.
Wie bei ihrer Namensvetterin verdeckten Blumenranken in Rosa, Grün und Weiß die intimsten Bereiche der Schauspielerin.
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa