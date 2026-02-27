Christina Grass geht auf Konfrontationskurs mit Heimatstadt: "Was zur Hölle soll das?!"

Nienburg - Seit mehr als zweieinhalb Jahren wohnt Realitystar Christina Grass (37) inzwischen schon im trauten Eigenheim. Wegen einer Neuentdeckung schiebt sie jetzt allerdings ziemlichen Frust gegenüber der Stadt.

Christina Grass (37) hat ein Problem mit den verdreckten Pflastersteinen auf ihrem Grundstück. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christina Grass

Eigentlich sollte das Häuschen im beschaulichen Nienburg ihre Liebe zu Ex-Freund Marco Cerullo (37) krönen.

Der ist mittlerweile aber nicht mehr da - dafür aber offensichtliche Probleme rund ums Haus, wie Christina am Donnerstag konsterniert feststellen muss.

"Also, manche Dinge fallen einem erst später auf. Was zur Hölle soll das?!", heißt es zum Start ihrer Instagram-Story, in der die 37-Jährige ordentlich Unmut zeigt.

Der Grund: Zwei gegenüber ihrem Haus - auf einem Mittelstreifen - stehende Bäume hätten einen Teil ihrer Pflastersteine vor dem Hauseingang verschmutzt.

"Und jetzt stelle ich mir die Frage ... Das sind die Bäume der Stadt. Wenn eure Bäume euren Dreck machen, könnt ihr das dann auch bitte bei mir wegmachen?"