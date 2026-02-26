Benny Blanco unter Beschuss: Fans staunen über Selena Gomez’ Reaktion
USA - Mit seinem ungewöhnlichen Look hat Benny Blanco (37), der Ehemann von Selena Gomez (33), in seinem neuen Podcast "Friends Keep Secrets" für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.
Der 37-jährige Musikproduzent startete am Dienstag gemeinsam mit Dave Burd (37) und Kristin Batalucco seinen neuen Video-Podcast.
Darin gaben die drei ungefilterte Einblicke in ihren Freundschaftsalltag und sprachen offen über persönliche Themen.
Was den Fans dabei sofort ins Auge fiel, waren Bennys schmutzige Füße, die er während des Gesprächs entspannt auf dem Sofa ablegte. Doch damit nicht genug - er ließ dabei auch ganz offensichtlich einen Furz entweichen.
Auf X stieß das Verhalten bei vielen Nutzern auf Kritik. Einer schrieb: "Der Typ sollte duschen und sich eine bessere Putzhilfe suchen." Ein anderer kommentierte: "Das sollte als Erregung öffentlichen Ärgernisses gelten."
Viele User zeigten auch Mitgefühl für Selena Gomez, Blancos Ehefrau. So hieß es unter anderem: "Ich kann das nicht mehr ertragen … Was sieht Selena nur in ihm?" oder: "Das ist widerlich. Ich verstehe nicht, wie Selena das aushält."
Zudem rieten ihr einige, sich von ihm scheiden zu lassen und sich jemand Besseren zu suchen.
Selena Gomez liebt ihren Benny so, wie er ist
Doch Selena Gomez ließ die Kritik nicht auf sich sitzen und setzte am Mittwoch ein klares Zeichen.
In ihrer Instagram-Story teilte sie ein verliebtes Video von sich und ihrem Ehemann. Darin beugt sie sich in einem weißen Rollkragenpullover zu ihm, küsst ihn, lächelt strahlend in die Kamera und gibt ihm anschließend noch einen Kuss auf die Wange. Danach lehnt das Paar die Köpfe aneinander und strahlt, bevor Selena Benny erneut küsst.
"Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich, mein Schatz", schrieb die Sängerin zu dem Clip und zeigte damit trotz aller Kritik, dass sie sich ihre Liebe von niemandem schlechtreden lässt.
Schon öfter sorgte Benny Blanco für Aufsehen
Bereits im Dezember hatte Benny für Aufsehen gesorgt, als er bei einem gemeinsamen Ausflug zu einem Spiel der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans zunächst Selenas Versuch anscheinend ignorierte, seine Hand zu halten.
Er ging dabei mit den Händen in den Hosentaschen voran und musterte die Umgebung, während Selena die Hand nach ihm ausgestreckt hatte.
Ein Clip dieses Moments ging in den sozialen Medien viral und sorgte bei unzähligen Fans für Furore.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/selenagomez, Screenshot/Spotify/Friends Keep Secrets