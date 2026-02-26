Benny Blanco unter Beschuss: Fans staunen über Selena Gomez’ Reaktion

USA - Mit seinem ungewöhnlichen Look hat Benny Blanco (37), der Ehemann von Selena Gomez (33), in seinem neuen Podcast " Friends Keep Secrets " für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

Mit seinen schmutzigen Füßen auf der Couch erregte Benny die Aufmerksamkeit zahlreicher Fans. © Screenshot/Spotify/Friends Keep Secrets

Der 37-jährige Musikproduzent startete am Dienstag gemeinsam mit Dave Burd (37) und Kristin Batalucco seinen neuen Video-Podcast.

Darin gaben die drei ungefilterte Einblicke in ihren Freundschaftsalltag und sprachen offen über persönliche Themen.

Was den Fans dabei sofort ins Auge fiel, waren Bennys schmutzige Füße, die er während des Gesprächs entspannt auf dem Sofa ablegte. Doch damit nicht genug - er ließ dabei auch ganz offensichtlich einen Furz entweichen.

Auf X stieß das Verhalten bei vielen Nutzern auf Kritik. Einer schrieb: "Der Typ sollte duschen und sich eine bessere Putzhilfe suchen." Ein anderer kommentierte: "Das sollte als Erregung öffentlichen Ärgernisses gelten."

Viele User zeigten auch Mitgefühl für Selena Gomez, Blancos Ehefrau. So hieß es unter anderem: "Ich kann das nicht mehr ertragen … Was sieht Selena nur in ihm?" oder: "Das ist widerlich. Ich verstehe nicht, wie Selena das aushält."

Zudem rieten ihr einige, sich von ihm scheiden zu lassen und sich jemand Besseren zu suchen.