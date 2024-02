"Mein bester Freund": Selena Gomez turtelt mit Benny Blanco - Ein Detail lässt Fans sprachlos zurück

Am Montagabend (Ortszeit) teilte Gomez wieder einmal einige Schnappschüsse - und zeigte sich darauf äußerst vertraut in den Armen ihres Liebsten.

Fans der "Only Murders in the Building"-Schauspielerin reagierten verwundert, freuten sich jedoch für Gomez und ihr neu gefundenes Liebesglück. Schließlich ist mehr als deutlich, wie zufrieden sie mit dem 35-Jährigen an ihrer Seite wirkt.

Vor einigen Monaten noch teilte Gomez mehrere Clips von sich auf Social Media, in denen sie beteuerte, dass sie glücklich single sei und keinen Mann in ihrem Leben brauche.

Inniger geht es wohl kaum: Selena Gomez (31) schwebt auf Wolke sieben. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/selenagomez (2)

Darauf zu sehen: Gomez und Blanco, eng aneinander geschmiegt.

Während die 31-Jährige im ersten Foto noch unschuldig ihre Arme um ihren Schatz legt, zeigt das zweite Bild die beiden bereits in aufreizenderer Pose. So sitzt Gomez auf Blancos Schoß, schmiegt sich an ihn, während er zärtlich ihre Schulter küsst und ihr mit seiner rechten Hand an die linke Brust packt.

Inniger geht es auf Instagram wohl kaum.

Auf dem dritten Schnappschuss zieht Gomez eine Grimasse in die Kamera, während Blanco auf sein Handy schaut, im vierten Bild sitzt die Musikerin wieder auf dem Schoß des Produzenten, während im Hintergrund ein gemeinsamer Freund den Mund aufreißt.

Die Bildunterschrift der Pärchen-Aufnahmen: "My bes fwend" - eine verniedlichte Version von "my best friend" (deutsch: "Mein bester Freund").

Es scheint, als hätte Selena Gomez nach den vergangenen aufreibenden Jahren endlich ihr großes Glück gefunden.