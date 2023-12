Sie macht es offiziell! Hier knutscht Selena Gomez ganz wild herum

Selena Gomez (31) hat ihre Beziehung zu Benny Blanco mit einem Knutschfoto auf Instagram offiziell gemacht.

Von Karolin Wiltgrupp

New York (USA) - Sie ist überglücklich und will das auch allen zeigen: Selena Gomez (31) ist wieder in einer Beziehung und demonstriert das direkt in einem Knutsch-Foto auf Instagram.

Selena Gomez (31) schwebt derzeit auf Wolke Sieben. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa Wirklich Glück mit der Liebe hatte die Sängerin und Schauspielerin in der Vergangenheit nie. Nach der turbulenten On-Off-Geschichte mit Ex-Freund Justin Bieber (29) und der gescheiterten Liaison mit The Weeknd (33) blieb Selena Gomez jahrelang Single, stürzte sich hin und wieder mal in kurze Affären und heiße Flirts. Doch seit Anfang Dezember brodelte ordentlich die Gerüchteküche und es wurde spekuliert, dass die US-Amerikanerin einen neuen Mann an ihrer Seite hat. In ihrer Instagram-Story zeigte sich Selena ganz nah an einer männlichen Brust und hielt zudem auch noch einen Ring mit dem Buchstaben "B" in die Kamera. In einer Reihe von Kommentaren auf Instagram habe sie laut dem Promi-Portal Page Six bereits bestätigt, dass sie mit dem Produzenten Benny Blanco (35) schon seit mehr als sechs Monaten liiert sei.

Selena Gomez teilt Knutsch- und Kuschel-Foto mit ihrem neuen Freund auf Instagram

Insider verrät: Selena "ist Hals über Kopf verliebt"