Traurige Nachrichten für Fans: Wendet Selena Gomez der Musik den Rücken zu?

Wie die Künstlerin nun in der am 8. Januar erscheinenden Folge des Podcasts " Smartless " verriet, könnte sie der Musik schon bald komplett den Rücken zuwenden. Darüber berichtete unter anderem CNN .

Zwar teaserte sie in den letzten Jahren immer wieder ein neues Album an – bisher warten ihre Fans jedoch noch immer vergeblich.

Damit, dass es mit der Musik einmal so gut laufen würde, hat Selena Gomez (31) nicht gerechnet. (Archivbild) © Dimitrios Kambouris/Getty Images via AFP

Und diese wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zugunsten ihrer Schauspiel-Karriere fallen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein Album in mir habe", so Gomez, "aber ich würde mich vermutlich für das Schauspielern entscheiden."

Derzeit steht die 31-Jährige für die Comedy-Krimi-Serie "Only Murders in the Building" vor der Kamera. Welche Projekte anschließend folgen werden, steht noch in den Sternen.

Neben der Schauspielerei und ihrer Musik arbeitet die Künstlerin außerdem noch an einem weiteren Herzensprojekt: ihrer eigenen Beautymarke "Rare".

Kein Wunder, dass Gomez erschöpft ist und ihr bei ihrer bald anstehenden Entscheidung vor allem eines wichtig ist: "Ich werde einfach chillen wollen, weil ich müde bin."