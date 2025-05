Beziehungs-Krise wegen Vögeln? Benny Blanco packt aus

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) haben gemeinsam an einem Album gearbeitet. © Instagram/Screenshot/selenagomez

In einer am 2. Mai veröffentlichten Folge des Podcasts Nova mit Ricki-Lee, Tim und Joel plauderte Musiker Benny ungewöhnlich offen über sein Privatleben - vor allem über die Zusammenarbeit mit seiner Verlobten Selena an dem gemeinsamen Album.

Die Zusammenarbeit sei insgesamt entspannt gewesen, verriet Benny im Gespräch: "Ehrlich gesagt, sie ist so unkompliziert."

Doch dennoch kam es bei den beiden zu einem eher außergewöhnlichen Streit - und der hatte ausgerechnet mit Vögeln zu tun.

Das Album entstand größtenteils im Gästezimmer der beiden, wo Selena ihre Parts einsang.

Direkt vor dem Fenster hatte sich jedoch eine Vogelfamilie eingenistet - und das laute Gezwitscher machte ihr das Aufnehmen nicht gerade leicht.