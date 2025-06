Foto mit Gangsterrapper: Massiv verteidigt Selfie-Polizist

Berlin - Die Sequenz ist nur drei Sekunden lang, schlägt aber hohe Wellen. Am Freitag veröffentlichten Shindy (36) und Massiv (42) ihren gemeinsamen Song "Prototyp". In den Mittelpunkt rückt dabei weniger der eigentlich illegale Videodreh, sondern ein Polizist.

Alles in Kürze

Es sei eine sehr respektvolle menschliche Situation gewesen, so Al Massiva. "Dass wir natürlich wussten, das hier jetzt Dreh-Stop ist, aber wir trotzdem noch 'nen Bild zusammen gemacht haben, finde ich absolut okay !!!!"

Unterstützung bekommt der Polizist nun von unerwarteter Seite. Auf Instagram verteidigt Massiv die Aktion. Der 42-Jährige versichert, "dass der junge Mann seine Arbeit 100 Prozent ernst genommen hat und mit vollem Gewissen uns direkt aufgefordert hat das Auto sauber abzustellen, was wir auch danach direkt gemacht haben meine Freunde."

"Der Vorgesetzte kennt die Videos. Wir prüfen jetzt dienstrechtliche Maßnahmen gegen den Beamten", kündigte Polizeisprecher Florian Nath in der B.Z. an.

So entsteht - vor allem durch ein Snapchatvideo - der Eindruck, als würde der Polizist lieber sein Handy zücken, als seinen Job zu machen. Die Begeisterung für den Hip-Hop fanden seine Vorgesetzten offenbar aber gar nicht lustig. Ihm droht Ärger!

Dieser fragte die beiden Gangsterrapper nach einem Selfie , nachdem die Polizei ihre Protz-Karre (Lamborghini Aventador SV Roadster) zuvor auf der Swinemünder Brücke in Mitte stoppten.

Für Shindy (l.) und Massiv dürfte die Selfie-Aufregung gute Promo sein. © Monika Skolimowska/dpa

Der 4-Blocks-Star widerspricht damit der Darstellung, dass der Beamte sie weiterdrehen ließ.

Ein TikTok-Video zeigt, wie er "Einmal im Leben ...", murmelt, bevor er das Selfie macht. Danach sagt er zu den zwei Rappern "15 Minuten, okay?", was Shindy und Massiv mit einem "Okay" notierten.

Was genau er mit der Viertelstunde gemeint hat, ist unklar. Es entstand zumindest der Eindruck, dass er sie als Dankeschön für das gemeinsame Foto weiterdrehen ließ.

Kurios: Die Szene hat es selbst ins Musikvideo geschafft, allerdings nicht das Selfie. Zunächst sieht man, wie sich ein Polizeiwagen mit Blaulicht vor den Lamborghini setzt, dann kann man aus der Luft den Selfie-Polizisten erkennen, wie er sein Handy in der Hand hält.