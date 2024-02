Seltene Aufnahme: Demi Moore teilt neues Foto von krankem Bruce Willis!

In legeren Freizeit-Klamotten strahlt das Geburtstagskind an der Seite seiner Eltern in die Kamera, während Bruce und Demi ihre Tochter ebenfalls glücklich anlächeln.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Bruce Willis' Familie seine Diagnose öffentlich gemacht hat: Der 68-Jährige leidet an frontotemporaler Demenz , einer seltenen, schnell fortschreitenden Form der Krankheit.

Bruce Willis (68) und Emma Heming-Willis (45) sind seit 15 Jahren verheiratet. © Michael Nelson/EPA/dpa

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Demi Moore in einem Interview zum Zustand ihres Ex-Mannes geäußert und bestätigt, dass es ihm "angesichts der gegebenen Umstände sehr gut" gehe.

Sie habe ihren drei gemeinsamen Töchtern Rumer (35), Scout (32) und Tallulah geraten, "nicht an dem festzuhalten, was nicht ist, sondern an dem, was ist", um die schwere Situation zu meistern.



Wie gut auch der Rest der Großfamilie mit der Krankheit des Schauspielers umgeht, machen die Frauen in Bruce Willis' Leben immer wieder im Netz deutlich.

Seine zweite Frau Emma, mit der der "Stirb langsam"-Star zwei gemeinsame Töchter hat, hat sich unter anderem professionelle Hilfe geholt, um ihrem kranken Ehemann bestmöglich zur Seite stehen zu können.



Erst kürzlich hatte sie dem Vater ihrer Töchter zum 16. Jahrestag eine süße Liebeserklärung gemacht und so, genau wie seine erste Frau, gezeigt, dass der Actionheld in der wohl schwersten Zeit seines Lebens voll und ganz auf seine Familie zählen kann.