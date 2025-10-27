Serien-Aus für Sophie Imelmann? "Köln 50667"-Star will sich in Zukunft anders orientieren
Köln - Verlässt Sophie Imelmann (29) schon bald die erfolgreiche Daily-Soap "Köln 50667"? Die Darstellerin hat jetzt nämlich ein Studium begonnen. Bedeutet das auch das Aus?
Bereits seit 2018 ist die Kölnerin in der RTL-Serie zu sehen und Fans der Daily-Soap müssen sich auch keine Sorgen machen, denn die ehemalige "Love Island VIP"-Kandidatin wird die Sendung nicht für ihr Studium verlassen.
"Ich habe alles rechtzeitig mit der Produktion kommuniziert und meine Drehzeiten werden größtenteils an meinen Stundenplan angepasst", verrät die 29-Jährige, die seit September Soziale Arbeit an einer staatlichen Hochschule studiert, ihren rund 357.000 Anhängern in ihre Instagram-Story.
Natürlich werde sie hin und wieder aber an der Uni fehlen, weshalb sie den Stoff nachholen müssen, doch das würde sie in Kauf nehmen.
"Ich bin der Produktion sehr dankbar, dass bis jetzt alles ziemlich gut klappt und Rücksicht genommen wird", bedankt sich die Schauspielerin.
Und der "Köln 50667"-Star hat auch ein klares Ziel für die kommenden Jahre. Sie wolle sich in Zukunft ehrenamtlich für Frauen einsetzen.
Sophie Imelmann nennt ihren Grund für das Studium
Der Grund ist eine schlimme Erfahrung, die sie in der Vergangenheit gemacht habe, weshalb sie sich auch für den Studiengang entschieden habe.
"Vor ein, zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich noch 'irgendwas mit Medien' studiert, aber jetzt möchte ich etwas Sinnstiftendes tun", erklärt Sophie.
Sie wolle nicht nur Menschen helfen, sondern auch was bewirken, denn sie wisse, wie es sich anfühlt, kurz davor zu sein, aufzugeben und daher wolle sie zu der Frau werden, die sie selbst mal gebraucht habe, um anderen eine Stütze zu sein.
"Bis dahin ist es noch ein langer Weg und ich mache alles in meinem Tempo. Aber mein Studium mach mir jetzt schon richtig viel Spaß", gibt die 29-Jährige abschließend preis.
Für die gebürtige Niedersächsin ist es nicht das erste Studium. Denn nach einem Auslandsaufenthalt habe sie angefangen Lehramt zu studieren, doch als dann das Jobangebot von "Köln 50667" gekommen sei, habe sie im vierten Semester abgebrochen.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI, Instagram/sophieimelmann (Screenshot)