Serien-Aus für Sophie Imelmann? "Köln 50667"-Star will sich in Zukunft anders orientieren

Köln - Verlässt Sophie Imelmann (29) schon bald die erfolgreiche Daily-Soap "Köln 50667"? Die Darstellerin hat jetzt nämlich ein Studium begonnen. Bedeutet das auch das Aus?

"Köln 50667"-Star Sophie Imelmann (29) möchte sich in Zukunft ehrenamtlich für Frauen einsetzen. © Bildmontage: Instagram/sophieimelmann (Screenshot)

Bereits seit 2018 ist die Kölnerin in der RTL-Serie zu sehen und Fans der Daily-Soap müssen sich auch keine Sorgen machen, denn die ehemalige "Love Island VIP"-Kandidatin wird die Sendung nicht für ihr Studium verlassen.

"Ich habe alles rechtzeitig mit der Produktion kommuniziert und meine Drehzeiten werden größtenteils an meinen Stundenplan angepasst", verrät die 29-Jährige, die seit September Soziale Arbeit an einer staatlichen Hochschule studiert, ihren rund 357.000 Anhängern in ihre Instagram-Story.

Natürlich werde sie hin und wieder aber an der Uni fehlen, weshalb sie den Stoff nachholen müssen, doch das würde sie in Kauf nehmen.

"Ich bin der Produktion sehr dankbar, dass bis jetzt alles ziemlich gut klappt und Rücksicht genommen wird", bedankt sich die Schauspielerin.

Und der "Köln 50667"-Star hat auch ein klares Ziel für die kommenden Jahre. Sie wolle sich in Zukunft ehrenamtlich für Frauen einsetzen.