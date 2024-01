Serkan Yavuz macht den Ronaldo: "Ich geh' nach 'ner Minute sowas von raus!"

München - Reality-Star Serkan Yavuz (30) schlüpft in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo (38) und nimmt im heimischen Garten ein Eisbad .

Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (30) lernten sich 2021 bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/serkan_yavuz

Serkan und seine Verlobte Samira Klampfl (30) sind erst vor wenigen Tagen in ihr erstes gemeinsames Haus nach München/Dachau gezogen. Kaum war der letzte Umzugskarton ausgepackt, hatte der 30-Jährige schon wieder Flausen im Kopf.

Bereits in der alten Wohnung in Regensburg überraschte Yavuz die schwangere Samira mit seiner neusten Errungenschaft: einem aufblasbaren Eisbad.

Die Idee hatte sich Yavuz, laut eigenen Angaben, bei Cristiano Ronaldo und seinen Influencer-Kollegen, wie beispielsweise Philipp Stehler (35), abgeschaut.

"Wie kann man so tun als wäre man ein Hochleistungssportler und setzt sich da einfach rein?", gab Samira nun zu denken, als sich Yavuz am Montagmorgen vor dem Eisbad in Stellung begab.