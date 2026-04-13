Sex-Guru stürzt vom Pferd: "Stranger Sins"-Star Eric Osterlund querschnittsgelähmt

Tantra-Experte Eric Osterlund liegt nach einem Reitunfall auf der Intensivstation. © gofundme

Osterlund, bekannt aus der schlüpfrigen RTL-Serie "Stranger Sins", sei Anfang April im Zuge einer Reise in Südafrika vom Pferd gestürzt und habe sich einen Halswirbel gebrochen. In einem Krankenhaus in Kapstadt habe der selbsternannte "Tantra-Experte" gar eine sechsstündige Notoperation über sich ergehen lassen müssen.

Das schrieb sein Freund namens Maximilian Stein in einem "GoFundMe"-Spendenaufruf, den er für Osterlund eingerichtet hatte. Stolze 500.000 Euro wurden dabei als Spendenziel ausgerufen, denn für Osterlund bestehe noch Hoffnung auf Genesung, da sein Rückenmark nicht vollständig durchtrennt worden sei.

"Das Ausmaß dieser Genesung ist jedoch unbekannt und wird sich erst über Monate und Jahre zeigen", hieß es weiter. Osterlund habe zwar eine Reiseversicherung, diese decke jedoch nur Kosten bis zu 250.000 US-Dollar (rund 213.000 Euro) ab.

Für seinen Aufenthalt auf der Intensivstation, eine anschließende Therapie sowie einen medizinischen Rückflug rechnen Osterlunds Angehörige jedoch mit einem deutlich höheren Betrag: "Die Kosten, die über seine Versicherung hinausgehen, werden leicht einen sechsstelligen Betrag erreichen."