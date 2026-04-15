Marie Mouroums Baby ist da: "Größter Stunt meines Lebens"

Berlin - Die Stuntfrau und frühere "Let's Dance"-Teilnehmerin Marie Mouroum (33) hat ihr erstes Kind bekommen.

Marie Mouroum (33) ist Mutter geworden. © Annette Riedl/dpa

Auf Instagram teilte die 33-Jährige am Dienstag ein Foto, das sie mit ihrem Baby zeigt. Dazu schrieb sie: "Habe gerade den größten Stunt meines Lebens hingelegt."

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Marie Mouroum ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht.

Bei ihrer Teilnahme an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" tanzte sie 2025 gemeinsam mit Profitänzer Alexandru Ionel (31). Das Duo schied im Viertelfinale aus.

Ionel gratulierte seiner ehemaligen Tanzpartnerin bei Instagram herzlich: "Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein." Für diesen Fall kündigte er augenzwinkernd an, dem Kind eines Tages Standard- und Latein-Tänze beibringen zu wollen. Auch weitere Promis wie Lilly Becker (49) und sogar US-Rapperin Queen Latifah (56) gratulierten.