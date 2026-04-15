Marie Mouroums Baby ist da: "Größter Stunt meines Lebens"
Berlin - Die Stuntfrau und frühere "Let's Dance"-Teilnehmerin Marie Mouroum (33) hat ihr erstes Kind bekommen.
Auf Instagram teilte die 33-Jährige am Dienstag ein Foto, das sie mit ihrem Baby zeigt. Dazu schrieb sie: "Habe gerade den größten Stunt meines Lebens hingelegt."
Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Marie Mouroum ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht.
Bei ihrer Teilnahme an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" tanzte sie 2025 gemeinsam mit Profitänzer Alexandru Ionel (31). Das Duo schied im Viertelfinale aus.
Ionel gratulierte seiner ehemaligen Tanzpartnerin bei Instagram herzlich: "Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein." Für diesen Fall kündigte er augenzwinkernd an, dem Kind eines Tages Standard- und Latein-Tänze beibringen zu wollen. Auch weitere Promis wie Lilly Becker (49) und sogar US-Rapperin Queen Latifah (56) gratulierten.
Mouroum steht seit ihrem 18. Lebensjahr als Stuntfrau vor der Kamera und hat sich international einen Namen gemacht. Sie war unter anderem das Double von Bond-Darstellerin Lashana Lynch (38) in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben".
Titelfoto: Annette Riedl/dpa, Screenshot/Instagram/marie.mouroum (Bildmontage)