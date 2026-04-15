Süße Baby-News bei Manuel Neuer und seiner Anika

München/Tegernsee - Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) und seine Ehefrau Anika (25) erwarten ihr zweites Kind, wie " Bunte " berichtet.

Manuel Neuer (40) und seine Frau Anika (25) erwarten ihr zweites Kind. © Christian Charisius/dpa

Das Paar feierte im November 2023 die standesamtliche Trauung im kleinen Kreis am Tegernsee. Im Juli 2025 ließen sie es noch mal mit rund 150 Gästen im Schloss Freudenstein in Südtirol krachen.

Am 14. März 2024 kam Sohn Luca zur Welt. Nun bekommt er ein Geschwisterchen. Laut "Bunte" verkündete Anika die süßen News bereits am Geburtstag ihres Sohnes im Freundeskreis.

Anika ist Manuel Neuers zweite Ehefrau. 2020 ließ er sich von seiner ersten Frau Nina scheiden.

Der Welttorhüter und seine Familie leben am Tegernsee.