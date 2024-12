Sexismus-Eklat um Thilo Mischke: ARD reagiert auf Vorwürfe

Thilo Mischke (43) ist bereits als neuer Moderator von "ttt - titel, thesen, temperamente" offiziell vorgestellt worden. © ARD/Marc Rehbeck

Bis Mitte Dezember wurde die wöchentliche Kultursendung im Ersten von Max Moor (66) moderiert, der seit 2007 mit seiner markanten Stimme und teilweise bissigem Humor durchs Programm führte.

Ab 2021 erhielt der Schweizer TV-Moderator Unterstützung von seiner Kollegin Siham El-Maimouni (39) und 2025 sollte eigentlich Mischke dazu stoßen und Moor ersetzen.

Allerdings schlug dem Journalisten aus Berlin bereits bei der Ankündigung der Neubesetzung scharfe Kritik bei Instagram entgegnen. Der Vorwurf: Sexismus!

Mischke veröffentlichte im Jahr 2012 ein Buch mit dem vielsagenden Titel "In 80 Frauen um die Welt". In dem Reisebericht der anderen Art, lässt sich Thilo in einer "Bierlaune" auf eine Wette mit seinen Kumpels ein: Wenn er es schafft, bei einer Weltreise 80 Frauen zu verführen, übernehmen seine Freunde die Kosten für den Trip.