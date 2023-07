Sexy Auftritt bei Fashion-Show: Rita Ora posiert ohne BH

Paris - Mit ihrem Outfit zog sie besonders die Blicke auf sich: Sängerin Rita Ora (32) legte bei der Modenschau "Haute Couture Week" in Paris einen freizügigen Auftritt hin. Selbstbewusst posierte sie vor den Fotografen.

Damit sorgte Rita Ora einmal mehr für Aufsehen. Zuletzt konnten sich Fans über die Veröffentlichung der mittlerweile dritten Vorabsingle aus dem Album "You & I" freuen. Es soll am 14. Juli auf den Markt kommen.

In der Front Row nahm sie dann neben Anna Wintour (73), der Chefredakteurin der US-amerikanischen "Vogue", Platz.

Wie " Daily Mail " berichtet, überließ die Schauspielerin nichts der Fantasie. So trug sie unter ihrem eleganten Outfit lediglich einen knappen Tanga. Ihren Look komplettierte sie mit einem Pferdeschwanz, schwarzen High Heels und einem augenbetonten Make-up.

Zur "Azzedine Alaïa"-Show erschien die 32-Jährige in einem engen und transparenten Kleid aus schwarzer Spitze, das ihre gute Figur unterstrich. Auf einen BH sowie Schmuck verzichtete sie.

Für die Sängerin ist es das dritte Album, nachdem "Phoenix" im Jahr 2018 erschien. Ihr Hit "For You" mit Liam Payne (29) erzielte damals Platz 1 der Charts in Deutschland.