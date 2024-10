Neue Haarpracht: TV-Star Shania Geiss verzaubert Fans auch mal ganz ohne Bikini

Im Rahmen einer kleinen Fotostrecke auf Instagram präsentierte Shania Geiss (20) den Fans jetzt ihre neue Haarpracht. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Wie sie sich am besten in Szene setzen kann, das hat die attraktive Blondine von der Pike auf gelernt. Bereits seit ihren frühesten Kindertagen steht sie für die TV-Doku "Die Geissens" vor der Kamera.

Regelmäßige Besuche beim Friseur gehören dabei zum guten Ton. Mit dem neuesten Machwerk des Scheren-Akrobaten war die gebürtige Monegassin jetzt offenbar so zufrieden, dass sie das Ergebnis prompt in einem eigenen Beitrag präsentierte.

Die neu gestaltete Haarpracht ließ Shania gleich aus mehreren Perspektiven abfotografieren. Was das Gesamtbild jedoch etwas beeinträchtigt: Ihre wellig gestylten Haare hält sie auf jeder Aufnahme mit ihrer Hand über dem Kopf zusammen.

In ihrer Story erklärt sie dazu: "Wir ihr wisst, habe ich Extensions. Ich wollte euch heute nur mal zeigen, wie meine Haare so aussehen, weil ich die letzte Zeit nicht so viel Zeit hatte, meine Haare neu zu machen."