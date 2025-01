"Genau Shanias Typ": Bandelt Geiss-Tochter mit einem Formel-1-Star an?

Monaco - Es wird immer viel über das Liebesleben von Davina (21) und Shania Geiss (20) spekuliert. Bandelt die jüngere der Schwestern jetzt sogar mit einem Formel-1 -Star an?

Aber wie sieht Shania die ganze Sache selbst? "Ich bin gerne Shania Geiss und nicht 'die Frau von'", so die 20-Jährige, die auf keinen Fall im Schatten eines berühmten Partners stehen will.

"Shania hat uns schon ein paar Mal gesagt, dass der hübsch ist", verrät Mama Carmen (59) in der neuen Folge von " Die Geissens ".

Oliver Bearman (19) gilt als eines der größten Talente der Königsklasse. © Vincent Thian/AP/dpa

"Diese Jungs sind normalerweise auch Jungs, die sind so ein bisschen Playboys", zweifelt die Tochter von Robert Geiss (60) daran, dass Rennfahrer wirklich für die große Liebe infrage kommen. Dennoch zeigt sich Shania begeistert vom "hübschen" Aussehen des 19-Jährigen.

"Sie muss ihn ja nicht direkt heiraten, oder?", lässt auch Mama Carmen wissen. Obwohl sie sich einen tollen Mann für ihre beiden Töchter wünsche.

Die fahrerischen Künste des jungen Motorsportlers kommen bei der 59-Jährigen jedoch noch nicht so gut an. "Toller Fahrer", gibt sie sarkastisch preis, nachdem Shania darauf hingewiesen hat, dass der Brite im Rennen von Platz fünf auf 15 zurückgefallen ist.

"Ist zwar nicht bei den ersten dabei, aber bei den letzten. Muss man auch können", setzt die Gattin von Robert noch einen drauf, beschwichtigt aber: "Dafür sieht er gut aus."

Dabei gilt der 19-Jährige als eines der größten Talente des Motorsports und wird in der nächsten Saison erstmals als Stammfahrer in der Königsklasse an den Start gehen.

Möglicherweise ist das für Shania ja noch ein Grund mehr, mit dem Briten anzubandeln. Ob das aber wirklich geschieht, gibt es vielleicht schon in der neuen Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am Montagabend um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.