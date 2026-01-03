Shawn Mendes innig mit Frau erwischt: Ist das seine neue Freundin?
Alagoas (Brasilien) - Inniges Schmuse-Bild aufgetaucht: Shawn Mendes (27) scheint das kommende Jahr nicht allein zu beginnen. Wie TMZ offenbarte, wurde der bekannte Sänger vor der brasilianischen Küste Alagoas beim Knutschen mit der Schauspielerin Bruna Marquezine (30) erwischt.
Die zärtliche Aufnahme entstand am Freitagnachmittag an einem Strand im Nordosten Brasiliens. Strandbesucher konnten Zeugen einer vertrauten Szene werden - und diese lies nicht viel Spielraum für Spekulationen.
Zwischen dem kanadischen Musiker und der brasilianischen Schönheit knisterte es offenbar gewaltig - ein romantischer Start ins Jahr 2026. Doch so ganz überraschend kam der innige Strandauftritt der beiden jedoch nicht.
Bereits vor einigen Wochen hatte TMZ berichtet, dass der 27-Jährige und Marquezine gemeinsam an einem Flughafen in Brasilien gesichtet wurden. Kurz darauf tauchten Fotos von einem gemeinsamen Abendessen in Rio de Janeiro auf.
Das Paparazzi-Bild aus Alagoas bestätigt jedoch nun, dass die Verbindung der beiden offenbar intensiver geworden ist. Laut TMZ setzen der "Stitches"-Interpret und die 30-Jährige ihre gemeinsame Zeit in Brasilien fort – ganz nach dem Motto eines vorgezogenen "Summer of Love".
Trotz langer On-off-Beziehung: Shawn Mendes und Camila Cabello haben weiterhin ein gutes Verhältnis
Für Shawn Mendes liegt ein bewegtes Liebeskapitel hinter ihm. Seine On-off-Beziehung mit Camila Cabello (28) hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. In einem Interview mit Apple Music 1 sprach der Sänger offen über die besondere Verbindung zu seiner Ex-Freundin.
"Wie sind uns zwar nicht mehr nahe aber wir kennen uns einander sehr gut", räumte der "American Music Awards"-Gewinner ein. Die Beziehung habe ihn geprägt, auch wenn sie letztlich nicht von Dauer war.
Doch die große Liebe scheint der Musiker nicht aufgegeben zu haben. Mit der neuen aufgetauchten Kuschel-Szene könnte nun ein neues Kapitel für den Popstar beginnen.
Offiziell bestätigt ist eine Beziehung mit Bruna Marquezine zwar nicht, doch die Bilder sprechen ihre eigene Sprache.
Titelfoto: Fotomontage/OLI SCARFF / AFP/FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP