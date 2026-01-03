Shawn Mendes innig mit Frau erwischt: Ist das seine neue Freundin?

Alagoas (Brasilien) - Inniges Schmuse-Bild aufgetaucht: Shawn Mendes (27) scheint das kommende Jahr nicht allein zu beginnen. Wie TMZ offenbarte, wurde der bekannte Sänger vor der brasilianischen Küste Alagoas beim Knutschen mit der Schauspielerin Bruna Marquezine (30) erwischt.

Im türkisblauen Wasser des Atlantiks zeigten sich die Berühmtheiten eng umschlungen – ein Moment, der eindeutig mehr als Freundschaft vermuten lässt. © Fotomontage/OLI SCARFF / AFP/FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die zärtliche Aufnahme entstand am Freitagnachmittag an einem Strand im Nordosten Brasiliens. Strandbesucher konnten Zeugen einer vertrauten Szene werden - und diese lies nicht viel Spielraum für Spekulationen.

Zwischen dem kanadischen Musiker und der brasilianischen Schönheit knisterte es offenbar gewaltig - ein romantischer Start ins Jahr 2026. Doch so ganz überraschend kam der innige Strandauftritt der beiden jedoch nicht.

Bereits vor einigen Wochen hatte TMZ berichtet, dass der 27-Jährige und Marquezine gemeinsam an einem Flughafen in Brasilien gesichtet wurden. Kurz darauf tauchten Fotos von einem gemeinsamen Abendessen in Rio de Janeiro auf.

Das Paparazzi-Bild aus Alagoas bestätigt jedoch nun, dass die Verbindung der beiden offenbar intensiver geworden ist. Laut TMZ setzen der "Stitches"-Interpret und die 30-Jährige ihre gemeinsame Zeit in Brasilien fort – ganz nach dem Motto eines vorgezogenen "Summer of Love".