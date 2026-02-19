Hättet ihr's gewusst? Mit dieser RTL-Moderatorin war Simon Gosejohann zusammen

Köln - Rund eine Woche vor dem Start von " Let's Dance " plaudert Promi-Tänzer Simon Gosejohann (50) über seine romantische Vergangenheit. Mit dieser RTL-Dame war der Comedian sogar jahrelang zusammen!

Fünf Jahre waren Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann zusammen - 2012 folgte schließlich die Trennung. © IMAGO / Horst Galuschka

Die Humor-Ikone von "Comedystreet" war jüngst im offiziellen Video-Podcast von "Let's Dance" zu Gast und sollte auf eine pikante Frage von Moderator Martin Tietjen (40) antworten.

Der Gastgeber wollte von Gosejohann nämlich wissen, ob es stimme, dass er vor mehreren Jahren mit RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (46) zusammen war.

Die Antwort: "Oh ja, viele Jahre", erklärt der TV-Star. Tatsächlich läge die gemeinsame Vergangenheit aber schon rund 20 Jahre zurück, gesteht er.

Zusammengeführt hat Angela und Simon ausgerechnet eine der größten Messen der Welt - hier in Köln. "Wir haben uns kennengelernt bei der Gamescom. Das ist viele Jahre her."

Nähere Infos zum ersten Aufeinandertreffen und der anschließenden Lovestory gibt Simon im Gespräch allerdings nicht preis.