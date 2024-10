Shawn Mendes überrascht Fans mit interessantem Geständnis zu seiner Sexualität

Auf seinem gestrigen Konzert plaudert Shawn Mendes (26) mit seinen Fans über sein Liebesleben und seine Sexualität. © ANGELA WEISS/AFP

Bei seinem gestrigen Konzert in Colorado geriet der "Mercy"-Sänger mit seinen Fans zwischen seinen Songs ordentlich ins Plaudern. Dabei zeigte sich der 26-Jährige erstaunlich offen über seine Gefühlswelt und seine Sexualität.

Shawn Mendes sei sich darüber bewusst, dass seine Sexualität schon immer ein Gesprächsthema für die Öffentlichkeit gewesen sei, wie ein Fan-Clip auf TikTok festhält.

"Ich finde es irgendwie albern, weil ich denke, dass Sexualität eine so wunderschöne, komplexe Sache ist und es so schwer ist, sie einfach in Schubladen zu packen", so der Sänger weiter.

Die ständige Thematisierung in den Medien habe sich für ihn wie ein "Eingriff in etwas sehr Persönliches" angefühlt, besonders weil Mendes noch immer dabei sei, sich über seine Sexualität klar zu werden.

"Die wahre Wahrheit über mein Leben und meine Sexualität ist: Ich finde es einfach heraus, wie jeder andere auch."