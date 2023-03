TikToker Barello schießt gegen Shirin David: "Dreimal abgetrieben für ihr Business"

TikTok-Star Barello (23) teilt in seiner Single hart gegen Rapperin Shirin David (27) aus. © Instagram/Screenshot/shirindavid, barrelo_official (Bildmontage)

Mit der Single "Meine Freundin geht mir fremd" landete der Streamer einen Klick-Hit und sammelte über Nacht knapp 350.000 Aufrufe. Der Song landete kurzerhand auf dem ersten Platz der YouTube-Trends.

Drei Tage nach der Veröffentlichung wurde das Video über 700.000 Mal angeklickt und befindet sich auf Platz 47 der Deutschland-Trends.

Der Ex-Manager von Bushido (44) Arafat Abou-Chaker (46) soll es dem TikToker Barello ermöglicht haben, den Song professionell aufzunehmen und abmischen zu lassen.

Die seit Monaten angekündigte Single besteht aus Ansagen und ist voll mit Disses unter anderem gegen die Berlinerin Shirin David. So benutzt Barello in seiner Single den Spitznamen der Rapperin "Barbie" und spielt in seinem Rap auf ihren bekannten Hit "Lieben wir" an. In den extrem krassen Zeilen von Barello heißt es demnach:

"Lässt sich beleidigen für Fame und ein paar Klicks, Opfer/Und sie hat nur dolle Tit*en und kein Riesenhirn/ Dreimal abgetrieben für ihr Business, Barbie, lieben wir."