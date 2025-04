Shirin Davids Knallhart-Ansage zur Tour sitzt: Diese Menschen haben das Nachsehen

Berlin - Kreischende Kids mit Taschengeld? Ja. Kritische Konzertberichte? Nein. So oder so ähnlich könnte man Shirin Davids (29) aktuellen Umgang mit Journalisten beschreiben. Nicht nur bei ihrer aktuellen Tour überlässt die Rap-Queen nichts dem Zufall.

Pressefotografen sind bei der aktuellen Tour nicht zugelassen: Shirin David (29) im vergangenen Jahr beim Lollapalooza Festival Berlin. © Joerg Carstensen/dpa

Die umtriebige Geschäftsfrau, die unlängst von Schlager-Ikone Marianne Rosenberg (69) als Powerfrau bezeichnet und für ihr Selbstbewusstsein gelobt wurde, akkreditiert für ihre Konzerte keine Pressevertreter mehr. Das schreibt die "Süddeutsche Zeitung".

Eigentlich sind Pressekarten in der Branche üblich, doch auf eine Anfrage erhielt das Blatt die Antwort: "Bei der kompletten Tour gibt es keinerlei Presse-/Fotoakkreditierungen." Doch warum? Die Bitte um ein Statement sei unbeantwortet geblieben.

Wer also über "Blond aber schlau", so der Name der neuen Tournee, berichten will, muss regulär ein Ticket kaufen. Kostenpunkt: zwischen 75 und 90 Euro. Suiten-Tickets schlagen mit 200 Euro zu Buche.

Material für Bebilderung des Artikels? Da muss Promo-Material reichen oder im Archiv gewühlt werden.

Selbst Giganten wie US-Popstar Taylor Swift (35), Musikgröße Bob Dylan (83) oder Megastar Beyoncé (43) bitten Journalisten oder Pressefotografen nicht zur Kasse.

Dabei ist Barbara Shirin Davidavičius, die "Gib ihm"-Interpretin bürgerlich heißt, mehr als erfolgreich. Die Marketing-Maschinerie in den sozialen Medien läuft von alleine und wie geschmiert. Nach eigenen Angaben wurde ihr Eistee 65 Millionen Mal verkauft. Auch vor der Lanxess-Arena in Köln stand vor dem Konzert am Dienstagabend ein großer "Dirtea"-Truck.