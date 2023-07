Shirin David überrascht mit erstem Live-Auftritt: Kann sie die Fans überzeugen?

Mit dem Rapper Haftbefehl (37) hat Shirin David (28) auf dem diesjährigen "Splash!"-Festival den gemeinsamen Song "Conan x Xenia" performt. © Screenshot/Instagram/shirindavid (Bildmontage)

Auf dem "Splash!"-Festival gibt sich alljährlich das Who's who der deutschen und internationalen Rap-Szene die Klinke in die Hand. Auch in diesem Jahr waren Zehntausende Fans nach Sachsen-Anhalt gereist, um sich drei Tage lang Künstler wie Kendrick Lamar (36), Ufo361 (35) und Badmómzjay (20) anzuhören.

Ein Name, der nicht auf dem Flyer stand: Shirin David. Nicht weiter verwunderlich, schließlich hatte die gebürtige Hamburgerin erst vor Kurzem erklärt, noch nie auf der Bühne gestanden zu haben, und eine erste Tour angekündigt.

Umso frenetischer fiel der Applaus der Fans aus, als Shirin am Freitag während des Auftritts des Rappers Haftbefehl (37) plötzlich auf die Mainstage kam, um mit dem Frankfurter den gemeinsamen Song "Conan x Xenia" zu performen.

Davor war die sonst so toughe "The Voice of Germany"-Jurorin ganz schön aufgeregt. Ein Clip auf Instagram zeigt die 28-Jährige in den Sekunden vor dem Auftritt - eben noch die Haare richten, Blick nach oben, tief durchatmen.

Als Haftbefehl Shirin dann mit den Worten "meine einzige Schwester im Game" auf die Bühne holt, gibt es jedoch kein Halten mehr. Die Nervosität ist wie weggeblasen, und die Musikerin rockt die Stage, als hätte sie nie etwas anderes getan - goldenes Glitzer-Outfit und Twerking-Einlage inklusive.