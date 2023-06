14.06.2023 08:05 Unfall bei Shirin David: "The Voice of Germany"-Jurorin landet im Krankenhaus!

Autsch-Alarm bei Shirin David (28)! Die neue "The Voice of Germany"-Jurorin ist in einem Berliner Krankenhaus gelandet.

Von Elias Kaminski Berlin - Autsch-Alarm bei Shirin David (28)! Die neue "The Voice of Germany"-Jurorin ist in einem Berliner Krankenhaus gelandet. Shirin David (28) segelte die Treppe hinunter. © Screenshot/Instagram/shirindavid (Bildmontage Nach Informationen der "B.Z." stürzte die Musikerin bei den Dreharbeiten zur Castingshow am Dienstag im Studio in Berlin-Adlershof schwer. Demnach sei sie auf einer Stufe ausgerutscht, eine Treppe hinabgefallen und dann benommen liegen geblieben, berichtete die Zeitung weiter. Nach einer Erstversorgung durch Sanitäter kam sie in ein Krankenhaus, sei aber wohlauf "tapfer und kann inzwischen wieder lachen", hieß es aus Kreisen von Produktionsmitarbeitern Shirin David Neues Projekt: Shirin David will jetzt zeigen, wie sie wirklich ist Auf ihrem Instagram-Profil gab die Rapperin zudem noch am selben Tag ein Gesundheits-Update. "Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppen gefallen", kommentierte die 28-Jährige witzelnd ein Foto, das sie im pinken Bademantel mit ramponierten Knie zeigt.

In einem weiteren Schnappschuss schickte sie einen Appell an ihre Fans. "Wir brauchen einen Namen für Miss Beule", schrieb sie.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/shirindavid (Bildmontage