Sie dachte, er sei tot: Jennifer Lawrence spricht über dunkle Momente nach Geburt ihres Sohnes
Los Angeles - In einem bewegenden Interview mit dem Magazin "The New Yorker" sprach die bekannte Schauspielerin Jennifer Lawrence (35) erstmals offen über ihre negativen Erfahrungen nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Bereits im Februar 2022 brachte die Oscar-Preisträgerin ihren ersten Sohn Cy (3) zur Welt. Knapp drei Jahre später folgte im Frühjahr die Geburt ihres zweiten Sohnes. In dieser Zeit litt sie an postpartaler Depression und kämpfte im Wochenbett gegen ihre inneren Dämonen.
Die 35-Jährige, die seit 2019 mit ihrem Ehemann Cooke Maroney (41) liiert ist, gilt als eine der authentischsten Persönlichkeiten Hollywoods. Doch trotz ihres augenscheinlich perfekten Lebens durchlebte sie in den letzten Monaten viele Höhen und Tiefen.
Nach ihrer Schwangerschaft häuften sich die negativen Gedanken in ihrem Kopf. "Ich dachte jedes Mal, wenn er schlief, dass er tot sei", beichtete die Berühmtheit unverblümt im Interview.
Sie fügte hinzu: "Ich dachte, er weint, weil er sein Leben, mich oder seine Familie nicht mag. Ich dachte, ich mache alles falsch und würde meine Kinder ruinieren."
Während ihres schwierigen Lebensabschnittes gab der Hollywood-Star zu, eine künstliche Intelligenz um Rat gefragt zu haben. "Du machst das Unglaublichste für dein Baby. Du bist so eine liebevolle Mutter", seien für die zweifach Mutter heilende Worte gewesen.
Als die "Tribute von Panem"-Darstellerin ihre postpartalen Depressionen nach der Geburt bemerkte, ließ sie diese sofort medikamentös behandeln. Für sie sei die Wirkung "schnell und deutlich spürbar" gewesen.
Die Hollywood-Bekanntheit offenbart ein lang tabuisiertes Thema
Die Schauspielerin, die aktuell in der Verfilmung des Romans "Die, My Love" zu sehen ist, erklärte, dass sie viele Parallelen zwischen ihrer Rolle und sich selbst bemerkt habe.
Sie spielt eine Frau, die sich nach der Geburt ihres Kindes am Rande des Wahnsinns befindet. Die Lebenssituation des Charakters habe sie in vielerlei Hinsicht berührt.
"Ich konnte diese Einsamkeit nachvollziehen. Das Gefühl, dass man alles falsch macht, obwohl man alles richtig tun will", erzählte sie sichtlich emotional.
Mit ihrer Offenheit möchte Jennifer Lawrence einen Einblick in ein lang verschwiegenes Thema geben. Ihre negativen Gefühle seien keine Schwäche - sie zeigen eine reale Krankheit.
Dank der Medikamente gehe es der zweifach Mutter wieder besser. Nach ihrem dunklen Lebensabschnitt blickt sie nun positiv in die Zukunft und genießt ihr Familienglück.
Titelfoto: Fotomontage/MICHAEL TRAN / AFP/CHARLEY GALLAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/ALBERTO PIZZOLI / AFP