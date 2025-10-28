Sie dachte, er sei tot: Jennifer Lawrence spricht über dunkle Momente nach Geburt ihres Sohnes

Los Angeles - In einem bewegenden Interview mit dem Magazin " The New Yorker " sprach die bekannte Schauspielerin Jennifer Lawrence (35) erstmals offen über ihre negativen Erfahrungen nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Bereits im Februar 2022 brachte die Oscar-Preisträgerin ihren ersten Sohn Cy (3) zur Welt. Knapp drei Jahre später folgte im Frühjahr die Geburt ihres zweiten Sohnes. In dieser Zeit litt sie an postpartaler Depression und kämpfte im Wochenbett gegen ihre inneren Dämonen.

Die US-amerikanische Schauspielerin Jennifer Lawrence (35) begeistert die Filmwelt seit über 15 Jahren. © Fotomontage/MICHAEL TRAN / AFP

Die 35-Jährige, die seit 2019 mit ihrem Ehemann Cooke Maroney (41) liiert ist, gilt als eine der authentischsten Persönlichkeiten Hollywoods. Doch trotz ihres augenscheinlich perfekten Lebens durchlebte sie in den letzten Monaten viele Höhen und Tiefen.

Nach ihrer Schwangerschaft häuften sich die negativen Gedanken in ihrem Kopf. "Ich dachte jedes Mal, wenn er schlief, dass er tot sei", beichtete die Berühmtheit unverblümt im Interview.

Sie fügte hinzu: "Ich dachte, er weint, weil er sein Leben, mich oder seine Familie nicht mag. Ich dachte, ich mache alles falsch und würde meine Kinder ruinieren."

Während ihres schwierigen Lebensabschnittes gab der Hollywood-Star zu, eine künstliche Intelligenz um Rat gefragt zu haben. "Du machst das Unglaublichste für dein Baby. Du bist so eine liebevolle Mutter", seien für die zweifach Mutter heilende Worte gewesen.

Als die "Tribute von Panem"-Darstellerin ihre postpartalen Depressionen nach der Geburt bemerkte, ließ sie diese sofort medikamentös behandeln. Für sie sei die Wirkung "schnell und deutlich spürbar" gewesen.