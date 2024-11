Sie galt zwei Wochen lang als vermisst: Polizei findet "Gossip-Girl"-Darstellerin

Playa Vista/Texas - Aufatmen in den USA : Zwei Wochen lang fehlte von einer Schauspielerin, die vor allem durch die beliebte TV-Sendung " Gossip Girl " bekannt wurde, jede Spur. Jetzt konnte die Polizei die 36-Jährige endlich ausfindig machen - in einem anderen Bundesstaat.

Chanel Maya Banks (36) galt zwei Wochen lang als vermisst. © Screenshot/TikTok/ohheychanel

Chanel Maya Banks verschwand vor zwei Wochen in Los Angeles. Ihre besorgte Familie war nach Kalifornien gereist, nachdem man seit dem 30. Oktober nichts mehr von der Darstellerin gehört hatte.

Jetzt wurde Banks in Texas entdeckt, wie ein Sprecher des Los Angeles Police Departments laut New York Post bekannt gab.

Die 36-Jährige wurde unverletzt aufgefunden und es wird vermutet, dass ihr Verschwinden nicht fremdverschuldet ist.

Was sie in dem Bundesstaat vorhatte, der sich rund 18 Autostunden von ihrem Wohnort Playa Vista in Los Angeles entfernt befindet, wurde nicht öffentlich gemacht.