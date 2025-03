Sie hatte einen neuen Job: So emotional nimmt Peter Plate Abschied von Rosenstolz-Sängerin

Noch in derselben Nacht entstand der erste gemeinsame Song. Es sollten noch viele, viele weitere folgen. "Ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen."

Besonders tragisch: Auch für 2025 hatte die 55-Jährige noch viel vor. "Erst vor zwei Wochen habe ich dir geschrieben, dir zu deinem neuen Job als Poetikdozentin gratuliert – und mich von Herzen mit dir gefreut. Das hättest du großartig gemacht! Überhaupt warst du voller Vorfreude auf alles, was kommen sollte. Vielleicht ist das ein kleiner Trost", schreibt Plate.

Nun aber muss auch er völlig überraschend Abschied nehmen: "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da", richtet er rührende Worte an die Verstorbene.

"Ich werde dich jede Sekunde vermissen. Danke für alles. Ich hoffe, du sitzt irgendwo auf einer Berliner Wolke – und es geht dir gut."