Sie konnte kaum laufen! DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut macht dramatische OP öffentlich
Köln/München - Aktuell tourt Katharina Eisenblut (32) mit ihrem neuen Song "Malle I Love You" rund um die Schinkenstraße an der Playa de Palma. Dabei hat die Sängerin turbulente und extrem schmerzhafte Wochen hinter sich!
Für die Zweifach-Mama könnte es derzeit nicht besser laufen - zusammen mit YouTuber Leon Machére (34) und Stream-Ikone Timgioh (33) macht die 32-Jährige den Ballermann unsicher.
Im Interview mit BILD hat die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin nun aber verraten, dass sie sich vor elf Wochen einer schmerzhaften OP für 15.000 Euro an den Bauchmuskeln unterzogen hat.
Denn: Nach dem enormen Gewichtsverlust von 40 Kilogramm nach Baby Nummer zwei plagte sich die Sängerin mit überschüssiger Haut herum.
"Ich war regelmäßig beim Osteopathen, beim Heilpraktiker und bei Massagen. Ich war im MRT. Aber keiner ist auf die Idee gekommen, dass meine Bauchmuskulatur so weit auseinander war, dass ich gar keine Stabilität mehr im Rücken hatte."
Katharina Eisenblut verrät schmerzhafte Details
Über Davina Geiss (23) stellte sie schließlich den Kontakt zu einem Experten her, der sie im Anschluss operierte - trotz großer Ängste.
"Ich wollte gar nicht hören, wie schlimm die Schmerzen werden. Ich habe nur gesagt: Bitte sagt mir, ob ich das überlebe. Ich habe Kinder. Ich muss von der Narkose wieder aufwachen", gesteht die 32-Jährige.
Ein 14 Zentimeter langer Schnitt von Hüfte zu Hüfte sorgte unterm Strich für die Erlösung. "Nicht der Schnitt hat wehgetan. Es waren die Muskeln. Ich konnte nicht gerade laufen."
Mittlerweile strahlt die zweifache Mama wieder bis über beide Ohren und freut sich über ihre zurückgewonnene Lebensqualität. "Man sieht meine Bauchmuskulatur. Ich habe einen Bauch, der einfach gerade nach unten geht. Ohne Fettabsaugung."
Den Eingriff trotz aller in Kauf genommenen Schmerzen bereuen - das kommt für sie nicht infrage. "Es war die beste OP, die ich je gemacht habe", freut sich die Ballermann-Sängerin.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katharina Eisenblut