Sie konnte kaum laufen! DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut macht dramatische OP öffentlich

Köln/München - Aktuell tourt Katharina Eisenblut (32) mit ihrem neuen Song "Malle I Love You" rund um die Schinkenstraße an der Playa de Palma. Dabei hat die Sängerin turbulente und extrem schmerzhafte Wochen hinter sich!

Katharina Eisenblut hat sich Anfang Mai einem Schönheitseingriff unterzogen - aber erst jetzt über ihre starken Schmerzen gesprochen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katharina Eisenblut

Für die Zweifach-Mama könnte es derzeit nicht besser laufen - zusammen mit YouTuber Leon Machére (34) und Stream-Ikone Timgioh (33) macht die 32-Jährige den Ballermann unsicher.

Im Interview mit BILD hat die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin nun aber verraten, dass sie sich vor elf Wochen einer schmerzhaften OP für 15.000 Euro an den Bauchmuskeln unterzogen hat.

Denn: Nach dem enormen Gewichtsverlust von 40 Kilogramm nach Baby Nummer zwei plagte sich die Sängerin mit überschüssiger Haut herum.

"Ich war regelmäßig beim Osteopathen, beim Heilpraktiker und bei Massagen. Ich war im MRT. Aber keiner ist auf die Idee gekommen, dass meine Bauchmuskulatur so weit auseinander war, dass ich gar keine Stabilität mehr im Rücken hatte."