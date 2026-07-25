Sie konnte kaum laufen! DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut macht dramatische OP öffentlich

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Höllenschmerzen und Wochen der Qual! Sängerin Katharina Eisenblut hat erstmals über ihre neueste OP vor einigen Wochen gesprochen.

Von Maurice Hossinger

Köln/München - Aktuell tourt Katharina Eisenblut (32) mit ihrem neuen Song "Malle I Love You" rund um die Schinkenstraße an der Playa de Palma. Dabei hat die Sängerin turbulente und extrem schmerzhafte Wochen hinter sich!

Katharina Eisenblut hat sich Anfang Mai einem Schönheitseingriff unterzogen - aber erst jetzt über ihre starken Schmerzen gesprochen.
Katharina Eisenblut hat sich Anfang Mai einem Schönheitseingriff unterzogen - aber erst jetzt über ihre starken Schmerzen gesprochen.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katharina Eisenblut

Für die Zweifach-Mama könnte es derzeit nicht besser laufen - zusammen mit YouTuber Leon Machére (34) und Stream-Ikone Timgioh (33) macht die 32-Jährige den Ballermann unsicher.

Im Interview mit BILD hat die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin nun aber verraten, dass sie sich vor elf Wochen einer schmerzhaften OP für 15.000 Euro an den Bauchmuskeln unterzogen hat.

Denn: Nach dem enormen Gewichtsverlust von 40 Kilogramm nach Baby Nummer zwei plagte sich die Sängerin mit überschüssiger Haut herum.

Oprah Winfrey lüftet größtes Geheimnis: Sie heißt in Wirklichkeit ganz anders
Promis & Stars Oprah Winfrey lüftet größtes Geheimnis: Sie heißt in Wirklichkeit ganz anders

"Ich war regelmäßig beim Osteopathen, beim Heilpraktiker und bei Massagen. Ich war im MRT. Aber keiner ist auf die Idee gekommen, dass meine Bauchmuskulatur so weit auseinander war, dass ich gar keine Stabilität mehr im Rücken hatte."

Katharina Eisenblut verrät schmerzhafte Details

Bis zum OP-Saal war Ehemann Dominic an ihrer Seite.
Bis zum OP-Saal war Ehemann Dominic an ihrer Seite.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katharina Eisenblut

Über Davina Geiss (23) stellte sie schließlich den Kontakt zu einem Experten her, der sie im Anschluss operierte - trotz großer Ängste.

"Ich wollte gar nicht hören, wie schlimm die Schmerzen werden. Ich habe nur gesagt: Bitte sagt mir, ob ich das überlebe. Ich habe Kinder. Ich muss von der Narkose wieder aufwachen", gesteht die 32-Jährige.

Ein 14 Zentimeter langer Schnitt von Hüfte zu Hüfte sorgte unterm Strich für die Erlösung. "Nicht der Schnitt hat wehgetan. Es waren die Muskeln. Ich konnte nicht gerade laufen."

Veggie-Bashing war nur Show: Söder-Tochter verrät, was der Papa wirklich isst
Promis & Stars Veggie-Bashing war nur Show: Söder-Tochter verrät, was der Papa wirklich isst

Mittlerweile strahlt die zweifache Mama wieder bis über beide Ohren und freut sich über ihre zurückgewonnene Lebensqualität. "Man sieht meine Bauchmuskulatur. Ich habe einen Bauch, der einfach gerade nach unten geht. Ohne Fettabsaugung."

Den Eingriff trotz aller in Kauf genommenen Schmerzen bereuen - das kommt für sie nicht infrage. "Es war die beste OP, die ich je gemacht habe", freut sich die Ballermann-Sängerin.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katharina Eisenblut

Mehr zum Thema Promis & Stars: