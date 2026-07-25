Ex-"Tagesschau"-Sprecher verwundert: Warum wirkt im Ausland alles leichter?

Hamburg - Ex-" Tagesschau "-Sprecher Constantin Schreiber (46) ist seit ein paar Tagen im Urlaub. Doch gerade im Ausland beschäftige den Reporter trotzdem die Stimmung in Deutschland.

Constantin Schreiber (46) ist aktuell im Urlaub, trotzdem beschäftigt ihn die Stimmung in Deutschland. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

In einem Post auf seinem Instagram-Kanal ließ er den Gedanken kurz vorm Boarding an einem Flughafen seinen Lauf. Zuvor hatte sich der 46-Jährige die letzten Tage etwas seltener bei seinen Followern gemeldet, weil er die Zeit genossen habe, "einfach mal auszuspannen".

So ganz ohne Social Media ging es dann aber wohl doch nicht, denn den Journalisten trieben einige Fragen herum. "Was mir einfach so wahnsinnig auffällt, wenn man mal eine Zeit lang außerhalb von Deutschland ist, also ich bin gerade in Spanien, wie freundlich die Menschen sind und wie leicht alles wirkt", sagte der gebürtige Niedersachse.

Natürlich würden die Menschen dort auch Probleme haben und mitbekommen, was in der Welt aktuell passiere und trotzdem würden sie nach Schreibers Meinung anders damit umgehen.