"Traumhaft schön!" Ramon Roselly schwärmt von Sachsens Metropolen
Leipzig - Ramon Roselly (32) ist ein Kind des Ostens und seiner Heimat trotz seines bewegten Lebens treu geblieben. Bei einem Besuch in Leipzig geriet der Sänger nun ins Schwärmen - und lobte dabei nicht nur die Messestadt.
"Wusstet ihr eigentlich, dass Leipzig mit die schönste Stadt in Deutschland ist?", wandte sich der DSDS-Sieger von 2020 in einer neuen Instagram-Story an seine Fans. "Richtig, richtig schön."
Viele Menschen, so Ramon, wüssten noch immer nicht, was die Messestadt zu bieten habe. "Die irgendwie aus Frankfurt, aus Stuttgart sind oder München oder Hamburg. Die halten auch nicht in Leipzig an. Die sagen dann immer: 'Ja, da im Osten, ich weiß nicht.' Aber Leipzig ist richtig schön!"
Die Messestadt habe sich in den vergangenen Jahren "richtig gemacht", so der Schlagersänger. "Gerade so die Innenstadt, wo der Markt ist. Ist traumhaft schön."
Doch nicht nur vom schönen Leipzig schwärmte der "Eine Nacht"-Interpret in seiner Story. Auch die sächsische Landeshauptstadt wurde positiv erwähnt. "Dresden sowieso, auch eine traumhafte Stadt!"
Abstecher durch Leipzig: Diesen Laden empfiehlt Ramon Roselly seinen Fans
Seinen Worten folgend, machte Ramon gleich noch einen Abstecher zum Marktplatz und präsentierte seinen Anhängern das schöne alte Rathaus, bevor es die Grimmaische Straße entlang ging.
Was er dort fand, sorgte gleich für den nächsten Freudenmoment: Die Schokoladen-Manufaktur "Goldhelm Schokolade", die auch Eis anbietet. Klar, dass sich der Eis-Liebhaber Roselly da einen Abstecher nicht entgehen lässt!
"Ich hab mir gerade drei Kugeln geholt: Omas Milchreis, Manuka-Honig und Sizilianische Zitrone. Und ich muss sagen: Richtig lecker!", so das Fazit des Schlagerstars. "Also wenn ihr in Leipzig seid, könnt ihr auf jeden Fall hier her gehen."
Da ist die nächste Unternehmung doch schon geplant!
Titelfoto: Montage: Screenshots/instagram.com/ramonroselly_official/