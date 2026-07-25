"Traumhaft schön!" Ramon Roselly schwärmt von Sachsens Metropolen

Leipzig - Ramon Roselly (32) ist ein Kind des Ostens und seiner Heimat trotz seines bewegten Lebens treu geblieben. Bei einem Besuch in Leipzig geriet der Sänger nun ins Schwärmen - und lobte dabei nicht nur die Messestadt.

Vom Schlagerstar zum Stadtführer: Ramon Roselly stattete Leipzig dieser Tage einen Besuch ab und nahm seine Fans dabei mit auf einen Spaziergang durch die Messestadt. © Montage: Screenshots/instagram.com/ramonroselly_official/

"Wusstet ihr eigentlich, dass Leipzig mit die schönste Stadt in Deutschland ist?", wandte sich der DSDS-Sieger von 2020 in einer neuen Instagram-Story an seine Fans. "Richtig, richtig schön."

Viele Menschen, so Ramon, wüssten noch immer nicht, was die Messestadt zu bieten habe. "Die irgendwie aus Frankfurt, aus Stuttgart sind oder München oder Hamburg. Die halten auch nicht in Leipzig an. Die sagen dann immer: 'Ja, da im Osten, ich weiß nicht.' Aber Leipzig ist richtig schön!"

Die Messestadt habe sich in den vergangenen Jahren "richtig gemacht", so der Schlagersänger. "Gerade so die Innenstadt, wo der Markt ist. Ist traumhaft schön."

Doch nicht nur vom schönen Leipzig schwärmte der "Eine Nacht"-Interpret in seiner Story. Auch die sächsische Landeshauptstadt wurde positiv erwähnt. "Dresden sowieso, auch eine traumhafte Stadt!"