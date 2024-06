Tourauftakt für Silbermond! So hat sich die Band vorbereitet

Dresden - Am heutigen Samstag in Bassum (Niedersachsen) ist Tourstart. Silbermond sind mit ihrer "Auf Auf"-Show wieder auf Reisen, zwei Konzerte in Dresden stehen an, am 30. und 31. August im Rahmen der Filmnächte am Elbufer.

Stefanie: Nowi am Schlagzeug hat auch ordentlich zu tun. Insgesamt sind wir immer alle gefordert, besonders, wenn wir länger nicht live gespielt haben. Was mich anbetrifft, muss vor allem das richtige Atmen wieder eingeübt werden, damit auch bei schnellen Songs der Ton steht. Aber wir haben alle eine gute Grundfitness.

TAG24: Welcher Grad an körperlicher Fitness ist nötig, wenn man on tour ist, und wie sieht Eure Vorbereitung aus?

TAG24: Ihr setzt Eure „Auf Auf“-Tour fort. Der Titelsong ist ein lebensfreudiger Gruß an den Sommer und die Liebe. Ist das Euer Lebensgefühl zurzeit?

Andreas: Na, jeder freut sich doch auf den Sommer, wenn man abends nur im T-Shirt draußen sein kann. Dass wir das mit Musik verbinden können, dass wir open-air spielen können, das empfinden wir als ein großes Geschenk des Universums an uns. Musik ist eben immer auch Magie, und so ein Konzert im Sommer ist einfach magisch.

TAG24: Das Land ist voller Streit und Hass, die Kriege in der Ukraine und in Gaza bestimmen auch bei uns weite Teile des öffentlichen Lebens, im September könnte die AfD in einigen Bundesländern nach der Macht greifen. Ihr wart immer auch eine politische Band. Beeinflusst all das die Tour?

Stefanie: Wir sind nicht vordergründig eine politische Band. Wenn man Teil der Gesellschaft sein will, ist man doch automatisch politisch. Dann geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Es war schon zu Beginn der Karriere keine Frage für uns, dass wir uns gegen Rechtsextremismus engagieren. Gerade jetzt fühlt sich die Zeit so wacklig an wie nie, das beschäftigt uns so wie viele andere Menschen. Man kann aber nicht nur dasitzen und sich beschweren. Wir alle entscheiden bei den Wahlen dieses Jahr, wie wir die Gesellschaft formen wollen und an welchem Punkt unsere Toleranz endet, wenn sich etwa eine rechtspopulistische Partei, die Rechtsradikale in ihren Reihen hat, demokratiefeindlich und rassistisch äußert. Für mich ist völlig klar, dass ich nur eine der demokratischen Parteien wählen werde.

TAG24: Meint Ihr, dass Eure Haltung Einfluss hat auf Eure Fans?

Andreas: Ich vermute, dass die Fans, die zu unseren Konzerten kommen, ohnehin ähnliche Ansichten haben wie wir.

Stefanie: Wir sind nicht naiv. Wir können mit unserer Musik die Welt nicht verändern, aber wir können Anstöße geben. Die Bühne ist ja auch eine Plattform, die Leute hören uns zu. Was sie machen mit dem, was sie von uns gehört haben, das ist aber ganz und gar ihre Sache.