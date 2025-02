Single-Hit "Mein Osten" neu eingespielt: Silbermond machen's mit Grönemeyer

"Gröni" - oder "Herbie" - gilt als Nationalheiliger des deutschen Rock- und Pop-Betriebs. Silbermond sind mit vier Nummer-eins-Alben nicht weit davon entfernt. Vergangenes Jahr trat Grönemeyer unerwartet beim Silbermond-Konzert in Dresden auf, mit dem die Band am 31. August die Filmnächte-Saison beendete. Zusammen sang man die Titel "Mein Osten", "Mensch" und "Alkohol". Nun gibt's den deutlich programmatischen Nachschlag.

Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle (41) sieht eine "wacklige Welt, an deren Enden Populisten zerren". Er mahnt die Gesellschaft an, stabil zu bleiben: "stabil in unseren Werten, in unserem Verständnis von Freiheit und in unserer Demokratie an sich".

Grönemeyer zählt zudem die für ihn wichtigen Aufgaben einer neuen Regierung auf: "Umverteilung, bezahlbarer Wohnraum, Klima, Gesundheit, humane, sichere Migrationspolitik".