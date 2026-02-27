"Promis unter Palmen"-Eklat: So drastisch rechnet Wollny-Tochter mit Mama Silvia ab
Neuss - Das war abzusehen: Kurz nachdem Silvia Wollny (61) bei "Promis unter Palmen" über das Verhältnis zu Tochter Calantha ausgepackt hatte, ließ die 25-Jährige im Netz eine Generalabrechnung mit ihrer Mutter folgen.
Kern des Streits ist nach wie vor die Adoption der kleinen Cataleya (7), welche die Wollny-Matriarchin während ihrer Teilnahme an dem gefeierten SAT.1-Trashformat mal wieder in die Öffentlichkeit tragen musste. Die Fronten sind nach wie vor verhärtet.
In Folge zwei hakte Maurice Dziwak bei Silvia nach, warum sie ihre Enkelin einst adoptierte: "Weil sie es nicht haben wollte. [...] Und jetzt geht sie hin und behauptet, ich hätte ihr das Kind geklaut", platzte es daraufhin aus der 61-Jährigen heraus.
Nach weiteren Vorwürfen stellte das Clanoberhaupt noch klar, dass es für sie bezüglich Calantha kein Zurück mehr geben wird: "Da wird nie mehr ein Verhältnis kommen. Nie mehr." Auf Instagram ließ die Verstoßene ihrer Wut kurz darauf freien Lauf.
Calantha bezeichnete die Aussagen ihrer Mutter im Rahmen einer ausführlichen Story als "respektlos". Weiter betonte sie: "Ich wollte mein Kind. Und ich liebe mein Kind. Du kannst erzählen, was du willst, aber hör auf, die Wahrheit zu verdrehen."
Die 25-Jährige fühlt sich von ihrer Mutter hintergangen. Silvia habe ihr in Bezug auf die Adoption viele Versprechen gegeben, aber keines gehalten. So soll der TV-Star ihrer Tochter unter anderem zugesichert haben, ihr Kind jederzeit sehen zu dürfen.
Calantha Wollny über ihre Tochter: "Cataleya verdient Schutz, keine Schlagzeilen!"
"Du hast gesagt, es geht nur um ihre Absicherung. Du hast gesagt, es wäre wichtig, damit du im Notfall - wenn gesundheitlich etwas ist - mit ihr zum Arzt kannst", erklärte Calantha weiter. Auch Silvias Aussage, dass Cataleya schon "seit Tag eins" bei ihr sei, stimme nicht.
Wie die 25-Jährige berichtete, sei sie die ersten zwei Jahre ein fester Teil im Leben ihrer Tochter gewesen: "Zu behaupten, ich hätte mein Kind nicht gewollt, ist eine Lüge!" Silvia habe damals gar nicht zugelassen, dass sie mit der Zweijährigen auszieht, so ihr Vorwurf.
Anschließend legte Calantha knallhart nach: "Du bist mit Unwahrheiten zum Jugendamt gegangen und hast deine eigene Tochter vor das Familiengericht gezerrt." Treffen mit der Kleinen seien nach der Adoption "aus gesundheitlichen Gründen" immer wieder verschoben worden.
Zum Ende ihrer Abrechnung richtete die 25-Jährige das Wort direkt an ihre Mutter: "Warum kannst du nicht ein einziges Mal bei der Wahrheit bleiben? Ist dir Geld und Aufmerksamkeit wirklich so wichtig, dass du sogar ein Kind öffentlich mit reinziehst?"
Vielsagend schob sie dann noch hinterher: "Ich mache dieses Spiel nicht mehr mit. Cataleya verdient Schutz, keine Schlagzeilen!" Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. "Promis unter Palmen" läuft immer montags um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Joshua Schneider, Instagram/randale_caly